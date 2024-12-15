https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/besiktasta-duraga-yanasan-iett-otobusunun-carptigi-kadin-oldu-1091558705.html

İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi

İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

iett

otobüs

kaza

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Beşiktaş’ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İETT otobüsü altında kaldıİddialara göre yyolculuk yaptığı minibüsten inen kadın, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/iett-otobusu-coken-yola-dustu-1091402767.html

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