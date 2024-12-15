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İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi
İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş’ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İETT otobüsü altında kaldıİddialara göre yyolculuk yaptığı minibüsten inen kadın, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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iett, otobüs, kaza
iett, otobüs, kaza

İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi

16:13 15.12.2024 (güncellendi: 16:14 15.12.2024)
© Hamdi DindirekİETT otobüsü
İETT otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Hamdi Dindirek
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İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Beşiktaş’ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İETT otobüsü altında kaldı

İddialara göre yyolculuk yaptığı minibüsten inen kadın, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kağıthane'de İETT otobüsü çöken yola düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
İETT otobüsü çöken yola düştü
11 Aralık, 14:02
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