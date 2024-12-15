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İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi
İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T16:13+0300
2024-12-15T16:13+0300
2024-12-15T16:14+0300
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iett
otobüs
kaza
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Beşiktaş’ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İETT otobüsü altında kaldıİddialara göre yyolculuk yaptığı minibüsten inen kadın, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/iett-otobusu-coken-yola-dustu-1091402767.html
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iett, otobüs, kaza
İstanbul'da İETT otobüsü durağa yanaşan kadını ezdi
16:13 15.12.2024 (güncellendi: 16:14 15.12.2024)
İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Beşiktaş’ta minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İETT otobüsü altında kaldı
İddialara göre yyolculuk yaptığı minibüsten inen kadın, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.