https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avukatlara-yeni-duzenlemeler-yolda-ucretlere-alt-sinir-ve-vergi-destegi-geliyor-1093155442.html

Avukatlara yeni düzenlemeler yolda: Ücretlere alt sınır ve vergi desteği geliyor

Avukatlara yeni düzenlemeler yolda: Ücretlere alt sınır ve vergi desteği geliyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hem kamu hem de özel sektörde görevli avukatlar için önemli düzenlemeler yapılması... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T09:51+0300

2025-01-29T09:51+0300

2025-01-29T09:51+0300

türkiye

avukat

avukat cübbesi

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yargı reformu

vergi

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Avukatların çalışma biçimlerine yeni düzenlemeler geliyor.Avukatlara 6 ay ücret desteğiTürkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, stajyer avukatlara 6 ay süreyle ücret desteği verilecek.Ücrette alt sınır zorunluluğuAvukatların maaşlarının belirlenmesinde de önemli bir değişiklik yapılacak. Bir işyerine bağlı çalışan avukatlar için ücretlere 'alt sınır' getirilecek.Vergi alanında da bazı yenilikler söz konusu. KDV, stopaj ve gelir vergisi oranlarında indirime gidilerek avukatlık hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi planlanıyor.Kamu sektöründe görev yapan avukatlarla ilgili olarak ise çalışma esasları ve özlük haklarına dair iyileştirmelere gidilecek.Avukat zorunluluğuAyrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bazı iş ve işlemlerin sadece avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilecek.

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