https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avukatlara-yeni-duzenlemeler-yolda-ucretlere-alt-sinir-ve-vergi-destegi-geliyor-1093155442.html
Avukatlara yeni düzenlemeler yolda: Ücretlere alt sınır ve vergi desteği geliyor
Avukatlara yeni düzenlemeler yolda: Ücretlere alt sınır ve vergi desteği geliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hem kamu hem de özel sektörde görevli avukatlar için önemli düzenlemeler yapılması... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T09:51+0300
2025-01-29T09:51+0300
2025-01-29T09:51+0300
türkiye
avukat
avukat cübbesi
yargı
yargı reformu
vergi
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Avukatların çalışma biçimlerine yeni düzenlemeler geliyor.Avukatlara 6 ay ücret desteğiTürkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, stajyer avukatlara 6 ay süreyle ücret desteği verilecek.Ücrette alt sınır zorunluluğuAvukatların maaşlarının belirlenmesinde de önemli bir değişiklik yapılacak. Bir işyerine bağlı çalışan avukatlar için ücretlere 'alt sınır' getirilecek.Vergi alanında da bazı yenilikler söz konusu. KDV, stopaj ve gelir vergisi oranlarında indirime gidilerek avukatlık hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi planlanıyor.Kamu sektöründe görev yapan avukatlarla ilgili olarak ise çalışma esasları ve özlük haklarına dair iyileştirmelere gidilecek.Avukat zorunluluğuAyrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bazı iş ve işlemlerin sadece avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/erdogan-bazi-insanlarin-hukuk-onunde-ayricalik-sahibi-oldugu-gunler-geride-kaldi-1092980907.html
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yargı reformu, yargı reformu avukat, avukat, avukatlara vergi desteği, avukat stajyer, stajyer avukat yargı reformu
Avukatlara yeni düzenlemeler yolda: Ücretlere alt sınır ve vergi desteği geliyor
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hem kamu hem de özel sektörde görevli avukatlar için önemli düzenlemeler yapılması bekleniyor. Avukatların çalışma koşullarını iyileştirmenin yanı sıra, stajyer avukatlar için de destek sağlanacağı ifade ediliyor.
Avukatların çalışma biçimlerine yeni düzenlemeler geliyor.
Avukatlara 6 ay ücret desteği
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine
göre, stajyer avukatlara 6 ay süreyle ücret desteği verilecek.
Ücrette alt sınır zorunluluğu
Avukatların maaşlarının belirlenmesinde de önemli bir değişiklik yapılacak. Bir işyerine bağlı çalışan avukatlar için ücretlere 'alt sınır' getirilecek.
Vergi alanında da bazı yenilikler söz konusu. KDV, stopaj ve gelir vergisi oranlarında indirime gidilerek avukatlık hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi planlanıyor.
Kamu sektöründe görev yapan avukatlarla ilgili olarak ise çalışma esasları ve özlük haklarına dair iyileştirmelere gidilecek.
Ayrıca Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bazı iş ve işlemlerin sadece avukat aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilecek.