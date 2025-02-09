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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
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Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Turabi yeni şarkısı 'Dur Abi, Sus Abi'yi duyurdu
Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Turabi yeni şarkısı 'Dur Abi, Sus Abi'yi duyurdu
Sputnik Türkiye
Önceki şarkısının sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve yakalama kararı bulunan Turabi, sürpriz bir şekilde Instagram hesabından yeni şarkısını... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T10:48+0300
2025-02-09T10:48+0300
yaşam
turabi çamkıran
haberler
türkiye
müstehcenlik
şarkı
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Müstehcenlik içeren şarkısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkarılan Turabi, bu kez de 'Dur abi sus abi' isminde bir şarkı yayınladı.Aile Bakanlığı erişim engeli getirmiştiSurvivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk şarkısını paylaşmış ancak şarkının müstehcenlik içeren sözleri tepki görmüştü.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.Başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.Turabi'den yeni şarkıTurabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Turabi'den sürpriz bir paylaşım geldi.Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yeni şarkısını duyurdu. 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni şarkısının klibini yayınlayan Turabi'ye sosyal medyada yorum yağdı.
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Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Turabi yeni şarkısı 'Dur Abi, Sus Abi'yi duyurdu

10:48 09.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya Survivor Turabi
 Survivor Turabi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Önceki şarkısının sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve yakalama kararı bulunan Turabi, sürpriz bir şekilde Instagram hesabından yeni şarkısını yayınladı. 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni şarkının ilginç sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Müstehcenlik içeren şarkısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve yakalama kararı çıkarılan Turabi, bu kez de 'Dur abi sus abi' isminde bir şarkı yayınladı.

Aile Bakanlığı erişim engeli getirmişti

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk şarkısını paylaşmış ancak şarkının müstehcenlik içeren sözleri tepki görmüştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.
Başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Turabi'den yeni şarkı

Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Turabi'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Turabi Çamkıran, Instagram hesabından yeni şarkısını duyurdu. 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni şarkısının klibini yayınlayan Turabi'ye sosyal medyada yorum yağdı.
Survivor Turabi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
TÜRKİYE
Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldı
5 Şubat, 16:50
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