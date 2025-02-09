https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/gecen-ay-1-milyarin-uzerinde-zararli-erisim-istegi-engellendi-1093508433.html

Geçen ay 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteği engellendi

Geçen ay 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteği engellendi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerince (SOME) ülkedeki 1,5 milyon IP adresine, ocak ayında toplam 1 milyar 98... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T16:43+0300

2025-02-09T16:43+0300

2025-02-09T16:43+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

bilgi teknolojileri (bt)

türkiye

internet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091406585_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e5dd5b04bb8502ab365e3d10696a927c.jpg

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) verilerini değerlendirdi.Siber güvenlik önlemleriSiber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, merkezin, siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.Uraloğlu, "USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.'7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruyoruz'Uraloğlu, USOM koordinasyonunda, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:1 milyar erişim isteği engellendiUSOM'un 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğini bildiren Uraloğlu, "SOME tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteği engellendi." ifadesini kullandı.Oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engellendiBakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engeli getirdiklerini ve 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini bildirdi.Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını da kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakan-uraloglu-sosyal-medyaya-16-yas-siniri-bu-yil-icinde-gelecek-1093477691.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, internet