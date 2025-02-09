https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/gecen-ay-1-milyarin-uzerinde-zararli-erisim-istegi-engellendi-1093508433.html
Geçen ay 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteği engellendi
Geçen ay 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteği engellendi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerince (SOME) ülkedeki 1,5 milyon IP adresine, ocak ayında toplam 1 milyar 98... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T16:43+0300
2025-02-09T16:43+0300
2025-02-09T16:43+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
bilgi teknolojileri (bt)
türkiye
internet
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) verilerini değerlendirdi.Siber güvenlik önlemleriSiber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, merkezin, siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.Uraloğlu, "USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.'7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruyoruz'Uraloğlu, USOM koordinasyonunda, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:1 milyar erişim isteği engellendiUSOM'un 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğini bildiren Uraloğlu, "SOME tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteği engellendi." ifadesini kullandı.Oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engellendiBakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engeli getirdiklerini ve 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini bildirdi.Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakan-uraloglu-sosyal-medyaya-16-yas-siniri-bu-yil-icinde-gelecek-1093477691.html
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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, internet
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, internet
Geçen ay 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteği engellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerince (SOME) ülkedeki 1,5 milyon IP adresine, ocak ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteğinin engellendiğini belirtti.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) verilerini değerlendirdi.
Siber tehditleri önlemek amacıyla USOM tarafından çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, merkezin, siber olaylara müdahale, ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması noktalarında kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.
Uraloğlu, "USOM, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı ve duyurulara ilişkin faaliyetler yürüterek siber kapasite inşası, teknolojik tedbirler, tehdit istihbaratı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik hizmetleri ile Türkiye'nin siber güvenliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.
'7 gün 24 saat Türkiye'nin siber sahasını koruyoruz'
Uraloğlu, USOM koordinasyonunda, kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında SOME'nin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"USOM bünyesinde 2 bin 324 SOME ekibi, 8 bin 9 uzman personel ile ülkemizin siber sahasını koruyoruz. Anlık olarak 17 milyon IP adresine tarama yapıyoruz ve bu taramalarla zafiyete ait riskleri profaktif şekilde tespit ediyoruz. 2025 yılının ilk ayında yaptığımız taramalarda 1165, bugüne kadar ise toplam 78 bin 558 siber güvenlik açığını tespit ederek ilgili kurumları bilgilendirdik."
1 milyar erişim isteği engellendi
USOM'un 2013'ten bu yana toplam 437 bin 27 zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğini bildiren Uraloğlu, "SOME tarafından, ülkemizdeki 1,5 milyon IP adresine 2025'in ilk ayında toplam 1 milyar 98 milyon 721 bin 827 erişim isteği engellendi." ifadesini kullandı.
Oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engellendi
Bakan Uraloğlu, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile ocak ayında vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama saldırısı gerçekleştiren 991 alan adına erişim engeli getirdiklerini ve 5 bin 869 oltalama saldırısını engellediklerini bildirdi.
Uraloğlu, USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki 838 bin 112 kritik web sitesinin zafiyetlere karşı tarandığını da kaydetti.