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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizi-yine-hareketli-4-uzeri-4-deprem-meydana-geldi-1093507615.html
Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde deprem fırtınasının sonu gelmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren 4 üzerinde 4 deprem meydana geldi. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi. Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/afaddan-tsunami-ulkemize-kadar-ulasabilir-uyarisi-3-kente-mobil-siren-sistemi-sevk-edildi-1093503047.html
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Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi

15:36 09.02.2025 (güncellendi: 16:51 09.02.2025)
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakEge Denizi'nde deprem,
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Ege Denizi'nde deprem fırtınasının sonu gelmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren 4 üzerinde 4 deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor.
AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.
Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle:
14:59'da 4.5
14.54'de 4.2
12:01'de 4.1
11:57'de 3.5
11:06'da 3.6
09:17'de 3.5
08:01'de 3.8
07:47'de 4.3
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