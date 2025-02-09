https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/ege-denizi-yine-hareketli-4-uzeri-4-deprem-meydana-geldi-1093507615.html
Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde deprem fırtınasının sonu gelmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren 4 üzerinde 4 deprem meydana geldi. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T15:36+0300
2025-02-09T15:36+0300
2025-02-09T16:51+0300
son depremler
deprem
ege denizi
türkiye
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Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor. AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi. Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/afaddan-tsunami-ulkemize-kadar-ulasabilir-uyarisi-3-kente-mobil-siren-sistemi-sevk-edildi-1093503047.html
ege denizi
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Ege Denizi yine hareketli: 4 üzeri 4 deprem meydana geldi
15:36 09.02.2025 (güncellendi: 16:51 09.02.2025)
Ege Denizi'nde deprem fırtınasının sonu gelmek bilmiyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren 4 üzerinde 4 deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem hareketliliği sürüyor.
AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Ege Denizi'nde bugün 4'ün üzerinde 4 deprem meydana geldi.
Ege'deki son depremler ve büyüklükleri şöyle: