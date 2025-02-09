https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/afaddan-tsunami-ulkemize-kadar-ulasabilir-uyarisi-3-kente-mobil-siren-sistemi-sevk-edildi-1093503047.html
AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı: '3 kente mobil siren sistemi sevk edildi'
AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı: '3 kente mobil siren sistemi sevk edildi'
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası şeklinde gelişen aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T11:08+0300
2025-02-09T11:08+0300
2025-02-09T11:08+0300
son depremler
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ege
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izmir
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aydın
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Ege Denizi, aralıksız sarsıntılara sahne oluyor. AFAD, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası şeklinde gelişen aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların etkilerinin Türkiye'ye kadar ulaşabileceği bildirildi. İzmir, Muğla ve Aydın'a mobil siren sistemi sevk edildiğini açıkladı.Ege'deki depremler: Tsunami Türkiye'ye ulaşır mı?Deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:'İzmir, Aydın ve Muğla'ya mobil siren sistemi sevk edildi'Açıklamada, sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/karayiplerde-76-buyuklugunde-deprem-bircok-ulkeye-tsunami-uyarisi-yapildi-1093500979.html
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izmir
muğla
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AFAD'dan 'tsunami ülkemize kadar ulaşabilir' uyarısı: '3 kente mobil siren sistemi sevk edildi'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası şeklinde gelişen aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların etkilerinin Türkiye'ye kadar ulaşabileceği bildirildi.
Ege Denizi, aralıksız sarsıntılara sahne oluyor. AFAD, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası şeklinde gelişen aktiviteler neticesinde olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların etkilerinin Türkiye'ye kadar ulaşabileceği bildirildi. İzmir, Muğla ve Aydın'a mobil siren sistemi sevk edildiğini açıkladı.
Ege'deki depremler: Tsunami Türkiye'ye ulaşır mı?
Deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 kilometre ile 25 kilometre arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafededir. Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası'nın 6,5 kilometre kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır. Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşmiştir. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır. Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgar ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir."
'İzmir, Aydın ve Muğla'ya mobil siren sistemi sevk edildi'
Açıklamada, sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu, İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."