https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/diyanet-isleri-baskani-erbastan-sigarayi-birakma-cagrisi-haram-olan-bu-buyuk-tehlikeye-bir-an-once-1093509512.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'

Sputnik Türkiye

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olduğuna vurgu yaparak "Bu... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T17:59+0300

2025-02-09T17:59+0300

2025-02-09T17:59+0300

türkiye

ali erbaş

sigara

sosyal medya

haram

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.Ali Erbaş, mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/9-subat-dunya-sigara-birakma-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-inme-riskini-iki-kat-1093464915.html

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