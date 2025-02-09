https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/diyanet-isleri-baskani-erbastan-sigarayi-birakma-cagrisi-haram-olan-bu-buyuk-tehlikeye-bir-an-once-1093509512.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'
Sputnik Türkiye
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olduğuna vurgu yaparak "Bu... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T17:59+0300
2025-02-09T17:59+0300
2025-02-09T17:59+0300
türkiye
ali erbaş
sigara
sosyal medya
haram
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.Ali Erbaş, mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/9-subat-dunya-sigara-birakma-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-inme-riskini-iki-kat-1093464915.html
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sigara ali erbaş, sigarayı bırakma günü, sigarayı bırakma günü ne zaman, 9 şubat dünya sigarayı bırakma günü,
sigara ali erbaş, sigarayı bırakma günü, sigarayı bırakma günü ne zaman, 9 şubat dünya sigarayı bırakma günü,
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olduğuna vurgu yaparak "Bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.
Ali Erbaş, mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.