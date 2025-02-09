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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'
Sputnik Türkiye
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olduğuna vurgu yaparak "Bu... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T17:59+0300
2025-02-09T17:59+0300
türkiye
ali erbaş
sigara
sosyal medya
haram
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.Ali Erbaş, mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/9-subat-dunya-sigara-birakma-gunu-oncesinde-uzmanlar-uyardi-sigara-icmek-inme-riskini-iki-kat-1093464915.html
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sigara ali erbaş, sigarayı bırakma günü, sigarayı bırakma günü ne zaman, 9 şubat dünya sigarayı bırakma günü,
sigara ali erbaş, sigarayı bırakma günü, sigarayı bırakma günü ne zaman, 9 şubat dünya sigarayı bırakma günü,

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sigarayı bırakma çağrısı: 'Haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim'

17:59 09.02.2025
© AA / İsmail KaplanDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nın sonuç bildirgesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / İsmail Kaplan
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın haram olduğuna vurgu yaparak "Bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından sigara kullanma alışkanlığına son verilmesi çağrısında bulundu.
Ali Erbaş, mesajında, dünyada her yıl milyonlarca kişinin sigara nedeniyle oluşan hastalıklardan hayatını kaybetmeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sağlığımız, ailemiz ve geleceğimiz için bugünü bir vesile kılarak yeni bir başlangıç yapalım, dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim" ifadesini kullandı.
Sigara dumanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
SAĞLIK
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü öncesinde uzmanlar uyardı: Sigara içmek 'inme' riskini iki kat artırıyor
7 Şubat, 13:41
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