Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgası 10 gün daha etkili
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/disney-yildizi-gozunden-vuruldu-1093505196.html
Disney yıldızı gözünden vuruldu
Disney yıldızı gözünden vuruldu
Sputnik Türkiye
Eski Disney yıldızı Christy Carlson Romano, eşinin doğum günü gecesinde gerçekleşen kil güvercin atışı esnasında gözünden vuruldu. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T13:33+0300
2025-02-09T13:33+0300
yaşam
disney
oyuncu
christy carlson romano
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/09/1093505041_0:260:1000:823_1920x0_80_0_0_96653b031159e2d2bc51f45a71962ebc.jpg
Christy Carlson Romano, Cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda sağ gözünün altındaki büyük yarayı göstererek, kil güvercin atışı esnasında vurulduğunu anlattı.Gözünden vurulduİlk müdahaleyi yapan ekiplere minnettar olduğunu belirten eski Disney yıldızı, her şeyin eşinin doğum günü kutlaması için katıldıkları kil güvercin atışı sırasında gerçekleştiğini belirtti.''Hayatım, gözlerimin önünden bir film şeridi gibi kaydı'' diyen Romano, sağ gözünde ağır hasar olduğunu belirtti.Kil güvercini atışı, hedef olarak kullanılan kireç taşı ve ziftten yapılmış ters dairesel disklerin, tuzak adı verilen makineler tarafından havaya fırlatıldığı bir açık hava sporudur. Atıcılar, her atışta kil güvercinlerini vurmak için yüzlerce küçük kurşun bilye fırlatan av tüfekleri kullanırlar. Bu spor, güvenlik önlemleri alındığı sürece genellikle tehlikeli olarak kabul edilmez.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/yorgun-merminin-oldurdugu-7-yasindaki-nisanin-katil-zanlisi-uc-ay-sonra-yakalandi-1091844445.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/09/1093505041_0:167:1000:917_1920x0_80_0_0_87a492d0d136c8414fd117666da66edc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
disney, oyuncu, christy carlson romano
disney, oyuncu, christy carlson romano

Disney yıldızı gözünden vuruldu

13:33 09.02.2025
Christy Carlson Romano
Christy Carlson Romano - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
Abone ol
Eski Disney yıldızı Christy Carlson Romano, eşinin doğum günü gecesinde gerçekleşen kil güvercin atışı esnasında gözünden vuruldu.
Christy Carlson Romano, Cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda sağ gözünün altındaki büyük yarayı göstererek, kil güvercin atışı esnasında vurulduğunu anlattı.

Gözünden vuruldu

İlk müdahaleyi yapan ekiplere minnettar olduğunu belirten eski Disney yıldızı, her şeyin eşinin doğum günü kutlaması için katıldıkları kil güvercin atışı sırasında gerçekleştiğini belirtti.
''Hayatım, gözlerimin önünden bir film şeridi gibi kaydı'' diyen Romano, sağ gözünde ağır hasar olduğunu belirtti.
Kil güvercini atışı, hedef olarak kullanılan kireç taşı ve ziftten yapılmış ters dairesel disklerin, tuzak adı verilen makineler tarafından havaya fırlatıldığı bir açık hava sporudur. Atıcılar, her atışta kil güvercinlerini vurmak için yüzlerce küçük kurşun bilye fırlatan av tüfekleri kullanırlar. Bu spor, güvenlik önlemleri alındığı sürece genellikle tehlikeli olarak kabul edilmez.
Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
TÜRKİYE
Yorgun merminin öldürdüğü 7 yaşındaki Nisa'nın katil zanlısı üç ay sonra yakalandı
21 Aralık 2024, 13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала