https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/disney-yildizi-gozunden-vuruldu-1093505196.html

Disney yıldızı gözünden vuruldu

Disney yıldızı gözünden vuruldu

Sputnik Türkiye

Eski Disney yıldızı Christy Carlson Romano, eşinin doğum günü gecesinde gerçekleşen kil güvercin atışı esnasında gözünden vuruldu. 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T13:33+0300

2025-02-09T13:33+0300

2025-02-09T13:33+0300

yaşam

disney

oyuncu

christy carlson romano

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Christy Carlson Romano, Cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda sağ gözünün altındaki büyük yarayı göstererek, kil güvercin atışı esnasında vurulduğunu anlattı.Gözünden vurulduİlk müdahaleyi yapan ekiplere minnettar olduğunu belirten eski Disney yıldızı, her şeyin eşinin doğum günü kutlaması için katıldıkları kil güvercin atışı sırasında gerçekleştiğini belirtti.''Hayatım, gözlerimin önünden bir film şeridi gibi kaydı'' diyen Romano, sağ gözünde ağır hasar olduğunu belirtti.Kil güvercini atışı, hedef olarak kullanılan kireç taşı ve ziftten yapılmış ters dairesel disklerin, tuzak adı verilen makineler tarafından havaya fırlatıldığı bir açık hava sporudur. Atıcılar, her atışta kil güvercinlerini vurmak için yüzlerce küçük kurşun bilye fırlatan av tüfekleri kullanırlar. Bu spor, güvenlik önlemleri alındığı sürece genellikle tehlikeli olarak kabul edilmez.

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disney, oyuncu, christy carlson romano