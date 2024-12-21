https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/yorgun-merminin-oldurdugu-7-yasindaki-nisanin-katil-zanlisi-uc-ay-sonra-yakalandi-1091844445.html
Yorgun merminin öldürdüğü 7 yaşındaki Nisa'nın katil zanlısı üç ay sonra yakalandı
Yorgun merminin öldürdüğü 7 yaşındaki Nisa'nın katil zanlısı üç ay sonra yakalandı
Sputnik Türkiye
Muş'ta evinin önünde oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden yedi yaşındaki Nisa Sönmez'in katil zanlısı üç ay sonra yakalandı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T13:24+0300
2024-12-21T13:24+0300
2024-12-21T13:24+0300
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Muş'ta 20 Eylül'de evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Üç aydır sürdürülen soruşturma sonucunda kurşunun kimin silahından çıktığı tespit edildi ve zanlı tutuklandı. Kurşun bir kilometre öteden geldiİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü. Jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.Bölgede ikamet edenlerden toplanan 47 ruhsatlı silah, incelenmek üzere Van'daki Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/yorgun-mermi-su-almak-icin-sirada-bekleyen-10-yasindaki-cocuga-isabet-etti-1087599873.html
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nisa sönmez, muş, yorgun mermi
nisa sönmez, muş, yorgun mermi
Yorgun merminin öldürdüğü 7 yaşındaki Nisa'nın katil zanlısı üç ay sonra yakalandı
Muş'ta evinin önünde oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden yedi yaşındaki Nisa Sönmez'in katil zanlısı üç ay sonra yakalandı.
Muş'ta 20 Eylül'de evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Üç aydır sürdürülen soruşturma sonucunda kurşunun kimin silahından çıktığı tespit edildi ve zanlı tutuklandı.
Kurşun bir kilometre öteden geldi
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü. Jandarma tarafından yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.
Bölgede ikamet edenlerden toplanan 47 ruhsatlı silah, incelenmek üzere Van'daki Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.