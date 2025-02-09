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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorguluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorguluyor
Sputnik Türkiye
Malezya'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T22:27+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. "Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:
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recep tayyip erdoğan, son dakika, malezya, ahmed eş-şara, pakistan
recep tayyip erdoğan, son dakika, malezya, ahmed eş-şara, pakistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorguluyor

22:27 09.02.2025 (güncellendi: 23:31 09.02.2025)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Malezya'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorguluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
"Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:
Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz.
Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.
Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız.
İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz."
İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.
Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir
Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.
(Muhalefete) Genel başkanıyla belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor
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