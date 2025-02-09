Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorguluyor

Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikara kavuşacağına inanıyoruz.

Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.

Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız. Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız.

İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz." İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahade ediyoruz."

İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılma yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz.

Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.Gazze'si Batı Şeria'sı Doğu Kudüs'ü ile Filistin Fillistinlilerindir

Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Siyonist yönetiminin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.