https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/chpde-kritik-toplanti-ozel-imamoglu-ve-yavas-bir-araya-geliyor-1093505646.html
CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor
CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel, iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Gündemde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için başlatılan... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T13:39+0300
2025-02-09T13:39+0300
2025-02-09T13:39+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
özgür özel
mansur yavaş
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün kritik bir görüşme var.CHP'de 3'lü görüşmeGenel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakan isimler.İmamoğlu ve Yavaş ön seçin hakkında ne düşünüyor?İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.CHP'de aday belli olacakBu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş
CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor
Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel, iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Gündemde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için başlatılan süreç var.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün kritik bir görüşme var.
Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.
İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakan isimler.
İmamoğlu ve Yavaş ön seçin hakkında ne düşünüyor?
İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.
Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.
Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.
Bu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.
PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.