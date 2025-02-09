https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/chpde-kritik-toplanti-ozel-imamoglu-ve-yavas-bir-araya-geliyor-1093505646.html

CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor

CHP’de kritik toplantı: Özel, İmamoğlu ve Yavaş bir araya geliyor

Sputnik Türkiye

Ankara’da Genel Başkan Özgür Özel, iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Gündemde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için başlatılan... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T13:39+0300

2025-02-09T13:39+0300

2025-02-09T13:39+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

özgür özel

mansur yavaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087808012_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_09ebe03391695a153188b5a0270ec8ce.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün kritik bir görüşme var.CHP'de 3'lü görüşmeGenel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya gelecek.İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakan isimler.İmamoğlu ve Yavaş ön seçin hakkında ne düşünüyor?İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını, “Demokratik bir devrim” olarak nitelendirmişti.Yavaş ise aday belirlemek için erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” demişti.Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.CHP'de aday belli olacakBu toplantının ardından CHP’de yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak. CHP’deki PM toplantısı yarın saat 12.00’de yapılacak.PM toplantısında, ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca çalışmalarının sürdürüldüğü aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ozgur-ozel-mansur-yavas-on-secimlere-girecek-mi-sorusunu-yanitladi-ilk-kez-burada-soyluyorum-1093410551.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, özgür özel, mansur yavaş