Çanakkale Valiliği'nden 'Yürüyüşe izin çıkmadı, şehitliğe alınmadılar' haberleriyle ilgili açıklama

"Bu nedenle, ilgili mevzuat doğrultusunda başvurudaki güzergahta yürüyüşe izin verilemeyeceği, Valilikçe ilan edilen yürüyüş güzergahları için başvuruda bulunulması halinde başvurunun değerlendirileceği 3 Şubat 2025 tarihli yazımız ile ilgililere bildirilmiştir. Öte yandan başvuru sahipleri, 4 Şubat'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etmiş ve bölgeden ayrılmışlardır. Sonuç olarak kanuna uygun bir müracaat yapılmadığı ve şehitlikler ziyaret edildiği halde gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulması, ortak milli ve manevi değerlerimizin kötü niyetli istismarından öte bir anlam taşımamaktadır."