https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/canakkale-valiliginden-yuruyuse-izin-cikmadi-sehitlige-alinmadilar-haberleriyle-ilgili-aciklama-1093509030.html
Çanakkale Valiliği'nden 'Yürüyüşe izin çıkmadı, şehitliğe alınmadılar' haberleriyle ilgili açıklama
Çanakkale Valiliği'nden 'Yürüyüşe izin çıkmadı, şehitliğe alınmadılar' haberleriyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşle ilgili medyada yer alan Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklindeki... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T17:21+0300
2025-02-09T17:21+0300
2025-02-09T17:22+0300
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Çanakkale Valiliği'nden, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşe dair bazı basın yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan "Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Valiliğe 31 Ocak 2025'te sunulan dilekçede Çanakkale'den Mudanya'ya yapılacağı belirtilen yürüyüş güzergahının "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında Valilik makamının 2 Ocak 2025 tarih ve 91763 sayılı oluru ile ilan edilen yürüyüş güzergahları dışında olduğunun tespit edildiği" belirtildi ve şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/saglik-bakanligindan-sari-serum-konusunda-kritik-uyari-1093507852.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, türkiye, şehitlik, yürüyüş
çanakkale, çanakkale valiliği, türkiye, şehitlik, yürüyüş
Çanakkale Valiliği'nden 'Yürüyüşe izin çıkmadı, şehitliğe alınmadılar' haberleriyle ilgili açıklama
17:21 09.02.2025 (güncellendi: 17:22 09.02.2025)
Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşle ilgili medyada yer alan Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yapan valilik ortak milli ve manevi değerlerin kötü niyetli istismarından öte bir anlam taşımadığını belirtti.
Çanakkale Valiliği'nden, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşe dair bazı basın yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan "Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Valiliğe 31 Ocak 2025'te sunulan dilekçede Çanakkale'den Mudanya'ya yapılacağı belirtilen yürüyüş güzergahının "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında Valilik makamının 2 Ocak 2025 tarih ve 91763 sayılı oluru ile ilan edilen yürüyüş güzergahları dışında olduğunun tespit edildiği" belirtildi ve şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle, ilgili mevzuat doğrultusunda başvurudaki güzergahta yürüyüşe izin verilemeyeceği, Valilikçe ilan edilen yürüyüş güzergahları için başvuruda bulunulması halinde başvurunun değerlendirileceği 3 Şubat 2025 tarihli yazımız ile ilgililere bildirilmiştir. Öte yandan başvuru sahipleri, 4 Şubat'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etmiş ve bölgeden ayrılmışlardır. Sonuç olarak kanuna uygun bir müracaat yapılmadığı ve şehitlikler ziyaret edildiği halde gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulması, ortak milli ve manevi değerlerimizin kötü niyetli istismarından öte bir anlam taşımamaktadır."