Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada yaklaşık 500 bin araca ve sürücüye işlem yapıldı
09:50 09.02.2025 (güncellendi: 10:35 09.02.2025)
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-İstanbul - trafik - denetim
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı.
1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; Okul Servis araçlarına yönelik toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2025
➡️ 111 bin 476 adet denetim,
➡️ 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı.
➡️ 2024 yılında okul servis araçları toplam 1.674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı
2024-2025… pic.twitter.com/iqC6cQrfml