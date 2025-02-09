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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: 'Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir'
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/bakan-yerlikaya-acikladi-bir-haftada-yaklasik-500-bin-araca-ve-surucuye-islem-yapildi-1093502460.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada yaklaşık 500 bin araca ve sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada yaklaşık 500 bin araca ve sürücüye işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
türkiye
ceza
araç
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İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/eski-ve-yeni-milletvekillerine-trafik-cezasi-muafiyeti-mi-geliyor-meclis-baskanlik-divani-1093483170.html
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içişleri bakanlığı, türkiye, ceza, araç, sürücü
içişleri bakanlığı, türkiye, ceza, araç, sürücü

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada yaklaşık 500 bin araca ve sürücüye işlem yapıldı

09:50 09.02.2025 (güncellendi: 10:35 09.02.2025)
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-İstanbul - trafik - denetim
İstanbul - trafik - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
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İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetimlerine dair bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bakan Yerlikaya bir haftada 487 bin 127 araca/sürücüye işlem uygulandığını duyurdu.
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında: 3 Milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
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Eski ve yeni milletvekillerine trafik cezası muafiyeti mi geliyor? Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden açıklama
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