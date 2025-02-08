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Eski ve yeni milletvekillerine trafik cezası muafiyeti mi geliyor? Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden açıklama
Eski ve yeni milletvekillerine trafik cezası muafiyeti mi geliyor? Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden açıklama
Sputnik Türkiye
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte “Ceza Muafiyeti” getirildiği iddiası tartışılıyor. Mevcut milletvekillerine trafikte tanınan hakların kapsamının... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T08:13+0300
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milletvekili
trafik cezası
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Mevcut ve eski milletvekillerine trafik cezası muafiyeti getirildiği iddia edildi. Buna göre, kırmızı ışık ihlali, hatalı park ve hız sınırını aşma gibi kurallar milletvekilleri için geçerli olmayacağı öne sürüldü. Plakalara yazılan trafik cezalarının TBMM tarafından ödeneceği de iddialar arasında. Ortaya atılan iddialara göre, mevcut milletvekilleri için geçerli olan trafik cezası muafiyeti, eski vekilleri de kapsayacak şekilde genişletildi. 3 binden fazla eski milletvekilini ilgilendiren bu iddia, Meclis’te yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Eski ve yeni milletvekillerine ömür boyu trafik cezası muafiyeti mi geliyor?Konuyla ilgili TBMM Başkanlık Divanı’ndan bir yetkili, Milliyet'e yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:“Başkanlık Divanı’na ulaşmış böyle bir talep yok, karar da yok. Söz konusu iddialarda trafik cezalarının Meclis tarafından ödenmesinin yanı sıra çakar kullanımı da yer alıyor. Çakar kullanımı için yasal düzenleme gerekiyor.”Bir diğer Başkanlık Divanı üyesi ise, Meclis Milletvekili Hizmetleri biriminden herhangi bir görevlisinin eski bir milletvekilini aramasının mümkün olmadığını, bu tür aramaların ancak daha üst düzey yetkililer tarafından yapılabileceğini vurguladı.
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tbmm, meclis, milletvekili, trafik cezası, trafik para cezası
tbmm, meclis, milletvekili, trafik cezası, trafik para cezası

Eski ve yeni milletvekillerine trafik cezası muafiyeti mi geliyor? Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden açıklama

08:13 08.02.2025
© AAÇakarlı araç
Çakarlı araç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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Eski ve yeni milletvekillerine trafikte “Ceza Muafiyeti” getirildiği iddiası tartışılıyor. Mevcut milletvekillerine trafikte tanınan hakların kapsamının genişletildiği iddia ediliyor. Milletvekillerinin trafik cezası ödemeyeceği iddiası gündem olurken açıklama Meclis Başkanlık Divanı üyelerinden geldi.
Mevcut ve eski milletvekillerine trafik cezası muafiyeti getirildiği iddia edildi. Buna göre, kırmızı ışık ihlali, hatalı park ve hız sınırını aşma gibi kurallar milletvekilleri için geçerli olmayacağı öne sürüldü.
Plakalara yazılan trafik cezalarının TBMM tarafından ödeneceği de iddialar arasında. Ortaya atılan iddialara göre, mevcut milletvekilleri için geçerli olan trafik cezası muafiyeti, eski vekilleri de kapsayacak şekilde genişletildi. 3 binden fazla eski milletvekilini ilgilendiren bu iddia, Meclis’te yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eski ve yeni milletvekillerine ömür boyu trafik cezası muafiyeti mi geliyor?

Konuyla ilgili TBMM Başkanlık Divanı’ndan bir yetkili, Milliyet'e yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Başkanlık Divanı’na ulaşmış böyle bir talep yok, karar da yok. Söz konusu iddialarda trafik cezalarının Meclis tarafından ödenmesinin yanı sıra çakar kullanımı da yer alıyor. Çakar kullanımı için yasal düzenleme gerekiyor.”
Bir diğer Başkanlık Divanı üyesi ise, Meclis Milletvekili Hizmetleri biriminden herhangi bir görevlisinin eski bir milletvekilini aramasının mümkün olmadığını, bu tür aramaların ancak daha üst düzey yetkililer tarafından yapılabileceğini vurguladı.
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