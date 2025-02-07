Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini yükseltti
10:49 07.02.2025 (güncellendi: 11:22 07.02.2025)
© AA / Mehmet Murat ÖnelTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
© AA / Mehmet Murat Önel
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Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için yüzde 8 olarak belirlendi. TCMB Başkanı Karahan, bu revizyonun para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ifade etti.
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Kira enflasyonu
Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor.
Temel mallarda olmak üzere tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatlarından gelen baskının ılımlı olduğunu söyleyebiliriz.
Son dönemde, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerindeki gerilemenin belirginleştiğini izliyoruz. Para politikasındaki kararlı duruşumuzla, beklentilerdeki düzelme devam edecek.
2025 yılı enflasyon tahmini
Enflasyon 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 12 ve 2027 için yüzde 8 olarak tahmin edilmektedir.
Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.
2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlar belirleyici oldu.
Faiz indirimi gelir mi?
Oto pilotta değiliz, toplantı toplantı veri odaklı gidiyoruz. Belli bir aralığımız olduğunu düşünüyoruz, ihtiyatlı davranacağız. Her türlü seçeneği değerlendiriyoruz.