Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için yüzde 8 olarak... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini yükseltti

© AA / Mehmet Murat Önel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan © AA / Mehmet Murat Önel

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Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için yüzde 8 olarak belirlendi. TCMB Başkanı Karahan, bu revizyonun para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ifade etti.