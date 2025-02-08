https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/hamas-abd-guclerinin-gazzeye-girmesine-izin-vermeyecegiz-1093487261.html
Hamas: ABD güçlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz
Hamas: ABD güçlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki sözlerinin ciddi olmadığını umduklarını belirten Hamas’ın üst... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T11:31+0300
2025-02-08T11:31+0300
2025-02-08T11:31+0300
israil- filistin çatışması
hamas
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Hürriyet’ten Gürkan Emre Melikoğlu’na konuşan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin Washington yönetimine devredilmesi ve Gazzelilerin bölge ülkelerine göç ettirilmesine yönelik planının “bölgede etnik temizlik niyeti taşıdığını” belirterek Gazzelilerin bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi.Bölge ülkeleri tarafından Trump’a “Ortadoğu halklarının alınıp satılacak birer mal olmadığı mesajının verilmesi gerektiğini” söyleyen Ebu Zuhri, ABD yönetiminin “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başaramadığı bir şeyi denemeye çalıştığını” kaydetti.ABD’nin Gazze’ye yardım için “yüzer iskele kurmakta bile başarısız olduğunu” hatırlatan Hamas yetkilisi, “Gazze’yi kontrol etmeye yönelik her türlü çabası da başarısız olacak” ifadesini kullandı.'Bölgedeki halklar mal değil'Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerin Trump’ın teklifini kesin bir dille reddetmelerinden memnun olduklarını söyleyen Ebu Zuhri, “Bu bağlamda, Hamas olarak Trump’ın tutumlarına karşı koymak ve Gazze’yi tek başına yönetme ve saldırma girişimine fırsat tanımamak amacıyla bir ittifak kurulmasını öneriyoruz” dedi. Haman temsilcisi, bu ittifakın Trump’a “bu bölgedeki halkların birer mal olmadığını, Amerikan çıkarlarını korumak istiyorsa onların egemenliklerine ve haklarına saygı göstermesi gerektiği mesajını” iletmeyi amaçlayacağını söyledi.'Trump ciddi olamaz'ABD Başkanı’nın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki açıklamalarını “saçma” ve “Filistin halkına yönelik hakaretler” olarak nitelendiren Hamas yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü:Ateşkesi etkilemeyecekTrump’ın açıklamalarının halihazırda birinci aşaması devam eden ateşkes anlaşmasını etkilemeyeceğini söyleyen Ebu Zuhri, şu yorumda bulundu:İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyorHamas yetkilisi ayrıca İsrail tarafının Gazze’deki ateşkes anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini savundu.Yıkıntıları temizlemek, enkaz altındaki naaşları ve yaralıları çıkarmak için gerekli ekipman ve makinelerin yanı sıra tıbbi ekipmanların Gazze’ye girmediğini açıklayan Ebu Zuhri, İsrail’in bu yolla Gazze halkını baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Arap ve İslam ülkelerine bu konuda İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunan Ebu Zuhri, Gazze’nin yeniden inşası için kendi çalışmalarını da yürüttüklerini söyledi. Ebu Zuhri, “gerekli destek sağlandığında, geçişler açıldığında ve her şey temin edildiğinde, yeniden inşa çalışmalarının 5-7 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/hamas-ve-israil-arasinda-5-tur-rehine-takasi-gerceklesiyor-3-israilliye-karsilik-183-filistinli-1093486483.html
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hamas, sami ebu zuhri, abd, donald trump, gazze şeridi, gazze, israil
Hamas: ABD güçlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz
ABD Başkanı Trump’ın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki sözlerinin ciddi olmadığını umduklarını belirten Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zuhri, Amerikan kuvvetlerinin Gazze’ye hiçbir koşulda girmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
Hürriyet’ten Gürkan Emre Melikoğlu’na konuşan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin Washington yönetimine devredilmesi ve Gazzelilerin bölge ülkelerine göç ettirilmesine yönelik planının “bölgede etnik temizlik niyeti taşıdığını” belirterek Gazzelilerin bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi.
Bölge ülkeleri tarafından Trump’a “Ortadoğu halklarının alınıp satılacak birer mal olmadığı mesajının verilmesi gerektiğini” söyleyen Ebu Zuhri, ABD yönetiminin “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başaramadığı bir şeyi denemeye çalıştığını” kaydetti.
ABD’nin Gazze’ye yardım için “yüzer iskele kurmakta bile başarısız olduğunu” hatırlatan Hamas yetkilisi, “Gazze’yi kontrol etmeye yönelik her türlü çabası da başarısız olacak” ifadesini kullandı.
'Bölgedeki halklar mal değil'
Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerin Trump’ın teklifini kesin bir dille reddetmelerinden memnun olduklarını söyleyen Ebu Zuhri, “Bu bağlamda, Hamas olarak Trump’ın tutumlarına karşı koymak ve Gazze’yi tek başına yönetme ve saldırma girişimine fırsat tanımamak amacıyla bir ittifak kurulmasını öneriyoruz” dedi.
Haman temsilcisi, bu ittifakın Trump’a “bu bölgedeki halkların birer mal olmadığını, Amerikan çıkarlarını korumak istiyorsa onların egemenliklerine ve haklarına saygı göstermesi gerektiği mesajını” iletmeyi amaçlayacağını söyledi.
ABD Başkanı’nın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki açıklamalarını “saçma” ve “Filistin halkına yönelik hakaretler” olarak nitelendiren Hamas yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sözlerin ciddi olmadığını umuyoruz. Yıllardır İsrail işgalini kovmak için mücadele ediyoruz ve doğal olarak hiçbir yeni işgale izin vermeyeceğiz. Trump’ın açıklamalarını haksız ve halkımıza hakaret olarak görüyoruz ve Trump’ın kuvvetlerinin Gazze’ye hiçbir koşulda girmesine izin vermeyeceğiz.
Trump’ın açıklamalarının halihazırda birinci aşaması devam eden ateşkes anlaşmasını etkilemeyeceğini söyleyen Ebu Zuhri, şu yorumda bulundu:
Bu açıklamaların anlaşmanın ikinci aşaması ve devamı üzerindeki etkisine dair herhangi bir değerlendirmemiz yok. Biz Hamas olarak, birinci aşamanın kalan kısmını uygulamaya kararlıyız ve ikinci aşama müzakerelerine başlamaya hazırız.
İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Hamas yetkilisi ayrıca İsrail tarafının Gazze’deki ateşkes anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini savundu.
Yıkıntıları temizlemek, enkaz altındaki naaşları ve yaralıları çıkarmak için gerekli ekipman ve makinelerin yanı sıra tıbbi ekipmanların Gazze’ye girmediğini açıklayan Ebu Zuhri, İsrail’in bu yolla Gazze halkını baskı altına almaya çalıştığını söyledi.
Arap ve İslam ülkelerine bu konuda İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunan Ebu Zuhri, Gazze’nin yeniden inşası için kendi çalışmalarını da yürüttüklerini söyledi.
Ebu Zuhri, “gerekli destek sağlandığında, geçişler açıldığında ve her şey temin edildiğinde, yeniden inşa çalışmalarının 5-7 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.