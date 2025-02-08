https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/hamas-abd-guclerinin-gazzeye-girmesine-izin-vermeyecegiz-1093487261.html

Hamas: ABD güçlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz

Hamas: ABD güçlerinin Gazze'ye girmesine izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki sözlerinin ciddi olmadığını umduklarını belirten Hamas’ın üst... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:31+0300

2025-02-08T11:31+0300

2025-02-08T11:31+0300

israil- filistin çatışması

hamas

sami ebu zuhri

abd

donald trump

gazze şeridi

gazze

israil

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Hürriyet’ten Gürkan Emre Melikoğlu’na konuşan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin Washington yönetimine devredilmesi ve Gazzelilerin bölge ülkelerine göç ettirilmesine yönelik planının “bölgede etnik temizlik niyeti taşıdığını” belirterek Gazzelilerin bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini söyledi.Bölge ülkeleri tarafından Trump’a “Ortadoğu halklarının alınıp satılacak birer mal olmadığı mesajının verilmesi gerektiğini” söyleyen Ebu Zuhri, ABD yönetiminin “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başaramadığı bir şeyi denemeye çalıştığını” kaydetti.ABD’nin Gazze’ye yardım için “yüzer iskele kurmakta bile başarısız olduğunu” hatırlatan Hamas yetkilisi, “Gazze’yi kontrol etmeye yönelik her türlü çabası da başarısız olacak” ifadesini kullandı.'Bölgedeki halklar mal değil'Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerin Trump’ın teklifini kesin bir dille reddetmelerinden memnun olduklarını söyleyen Ebu Zuhri, “Bu bağlamda, Hamas olarak Trump’ın tutumlarına karşı koymak ve Gazze’yi tek başına yönetme ve saldırma girişimine fırsat tanımamak amacıyla bir ittifak kurulmasını öneriyoruz” dedi. Haman temsilcisi, bu ittifakın Trump’a “bu bölgedeki halkların birer mal olmadığını, Amerikan çıkarlarını korumak istiyorsa onların egemenliklerine ve haklarına saygı göstermesi gerektiği mesajını” iletmeyi amaçlayacağını söyledi.'Trump ciddi olamaz'ABD Başkanı’nın gerekirse Gazze’ye ABD askeri göndermeyi de düşünebilecekleri yönündeki açıklamalarını “saçma” ve “Filistin halkına yönelik hakaretler” olarak nitelendiren Hamas yetkilisi sözlerini şöyle sürdürdü:Ateşkesi etkilemeyecekTrump’ın açıklamalarının halihazırda birinci aşaması devam eden ateşkes anlaşmasını etkilemeyeceğini söyleyen Ebu Zuhri, şu yorumda bulundu:İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyorHamas yetkilisi ayrıca İsrail tarafının Gazze’deki ateşkes anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini savundu.Yıkıntıları temizlemek, enkaz altındaki naaşları ve yaralıları çıkarmak için gerekli ekipman ve makinelerin yanı sıra tıbbi ekipmanların Gazze’ye girmediğini açıklayan Ebu Zuhri, İsrail’in bu yolla Gazze halkını baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Arap ve İslam ülkelerine bu konuda İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulunan Ebu Zuhri, Gazze’nin yeniden inşası için kendi çalışmalarını da yürüttüklerini söyledi. Ebu Zuhri, “gerekli destek sağlandığında, geçişler açıldığında ve her şey temin edildiğinde, yeniden inşa çalışmalarının 5-7 yıl içinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/hamas-ve-israil-arasinda-5-tur-rehine-takasi-gerceklesiyor-3-israilliye-karsilik-183-filistinli-1093486483.html

gazze şeridi

gazze

israil

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hamas, sami ebu zuhri, abd, donald trump, gazze şeridi, gazze, israil