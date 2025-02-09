https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/karayiplerde-76-buyuklugunde-deprem-bircok-ulkeye-tsunami-uyarisi-yapildi-1093500979.html

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem: Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem: Birçok ülkeye tsunami uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T09:09+0300

2025-02-09T09:09+0300

2025-02-09T09:09+0300

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.Karayip Denizi'ndeki depremin ardından kıyı ülkelerinden hasar bildirilmediKarayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi.Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/afad-egedeki-deprem-firtinasi-icin-toplandi-deprem-yanardag-patlamasi-ve-tsunami-icin-alinan-1093493154.html

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