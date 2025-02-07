https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasarayin-avrupa-ligi-kadrosunda-icardi-detayi-1093471966.html
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda Icardi detayı
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda Icardi detayı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, güncellenen UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi kadroda yer alırken yeni transferlerden... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T16:49+0300
2025-02-07T16:49+0300
2025-02-07T16:49+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları öncesinde kadro bildirim süresinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın listesine eklediği isimler belli oldu.Sarı-kırmızılılarda de yeni transferlerden Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edildi.Sezon başında UEFA'ya verilen listede bulunmayan isimlerden Roland Sallai de yeni kadroya eklenen futbolculardan oldu.Üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina'nın yanı sıra sezon başında da UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz'ü kadroya almadı.Icardi Avrupa kadrosundaGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi kadroda yer aldı. Yıldız golcünün sahalara döneceği tarih belirsizliğini koruyor.Galatasaray'ın 21 kişilik UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasaray-transferde-hiz-kesmiyor-polonyali-yildiza-resmi-teklif-1093451920.html
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mauro icardi, galatasaray, uefa avrupa ligi
mauro icardi, galatasaray, uefa avrupa ligi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda Icardi detayı
Galatasaray, güncellenen UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi kadroda yer alırken yeni transferlerden iki isim listeye eklenmedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları öncesinde kadro bildirim süresinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın listesine eklediği isimler belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda de yeni transferlerden Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edildi.
Sezon başında UEFA'ya verilen listede bulunmayan isimlerden Roland Sallai de yeni kadroya eklenen futbolculardan oldu.
Üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina'nın yanı sıra sezon başında da UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz'ü kadroya almadı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi kadroda yer aldı. Yıldız golcünün sahalara döneceği tarih belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın 21 kişilik UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı