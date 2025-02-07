https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/galatasarayin-avrupa-ligi-kadrosunda-icardi-detayi-1093471966.html

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda Icardi detayı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda Icardi detayı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, güncellenen UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi kadroda yer alırken yeni transferlerden... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T16:49+0300

2025-02-07T16:49+0300

2025-02-07T16:49+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları öncesinde kadro bildirim süresinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın listesine eklediği isimler belli oldu.Sarı-kırmızılılarda de yeni transferlerden Alvaro Morata ve Carlos Cuesta listeye dahil edildi.Sezon başında UEFA'ya verilen listede bulunmayan isimlerden Roland Sallai de yeni kadroya eklenen futbolculardan oldu.Üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılı kulüp, yeni transferler Ahmed Kutucu ve Mario Lemina'nın yanı sıra sezon başında da UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz'ü kadroya almadı.Icardi Avrupa kadrosundaGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi kadroda yer aldı. Yıldız golcünün sahalara döneceği tarih belirsizliğini koruyor.Galatasaray'ın 21 kişilik UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Metehan Baltacı

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mauro icardi, galatasaray, uefa avrupa ligi