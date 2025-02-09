https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/abd-adalet-bakani-bondi-fbiin-dis-mudahale-gorev-gucunu-feshetti-1093509631.html
ABD Adalet Bakanı Bondi, FBI’ın Dış Müdahale Görev Gücü’nü feshetti
ABD Adalet Bakanı Bondi, FBI’ın Dış Müdahale Görev Gücü’nü feshetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin yeni Adalet Bakanı Bondi, FBI'ın Dış Müdahale Görev Gücü'nü fonların daha verimli kullanılması amacıyla feshetti. 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T18:07+0300
2025-02-09T18:07+0300
2025-02-09T18:46+0300
dünya
abd
abd adalet bakanlığı
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
dış müdahale
rusya
çin
donald trump
yabancı ajanlar kayıt yasası (fara)
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ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, göreve başlar başlamaz 2016 seçimlerinde Donald Trump lehine Rus müdahalesi suçlamalarının ardından oluşturulan, FBI'ın Rusya ve Çin'in de karıştığı iddia edilen dış müdahale ile mücadele görev gücünü fonların daha verimli kullanılması amacıyla feshetti.Bondi'nin bakanlık içinde yayınladığı talimatta, “Daha acil önceliklere kaynak ayırmak ve gücün daha fazla kötüye kullanılması ve savcı yetkilerinin suiistimal edilmesi riskini ortadan kaldırmak amacıyla Dış Müdahale Görev Gücü dağıtılmalı” ifadelerine yer verdi.Belgede ayrıca Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında cezai suçlamaların değerlendirilmesinin artık yabancı hükümet kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 'daha geleneksel casusluk' ile tutarlı davalarla sınırlı olması gerektiği kaydedildi.NBC televizyonu, faaliyetlerine son verilen görev gücünün yıllarca 'Çin, Rusya ve Washington'un diğer muhalifleri tarafından yürütülen ve 'güven kazanarak Amerikan siyasetinde kaos yaratma' amacı güden gizli etki kampanyalarıyla' mücadele ettiğini bildirdi. Konuya yakın bir FBI yetkilisinin NBC'ye verdiği bilgiye göre, şu anda yaklaşık 50 FBI ajanı ve Dış Müdahale Görev Gücü'nden destek personelinden oluşan üç ekip artık kendilerine farkı görevler arıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumpin-adalet-bakani-adayi-pam-bondi-senatodan-onay-aldi-1093372104.html
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abd, abd adalet bakanlığı, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), dış müdahale, rusya, çin, donald trump, yabancı ajanlar kayıt yasası (fara), washington, nbc
abd, abd adalet bakanlığı, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), dış müdahale, rusya, çin, donald trump, yabancı ajanlar kayıt yasası (fara), washington, nbc
ABD Adalet Bakanı Bondi, FBI’ın Dış Müdahale Görev Gücü’nü feshetti
18:07 09.02.2025 (güncellendi: 18:46 09.02.2025)
ABD'nin yeni Adalet Bakanı Bondi, FBI'ın Dış Müdahale Görev Gücü'nü fonların daha verimli kullanılması amacıyla feshetti.
ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, göreve başlar başlamaz 2016 seçimlerinde Donald Trump lehine Rus müdahalesi suçlamalarının ardından oluşturulan, FBI'ın Rusya ve Çin'in de karıştığı iddia edilen dış müdahale ile mücadele görev gücünü fonların daha verimli kullanılması amacıyla feshetti.
Bondi'nin bakanlık içinde yayınladığı talimatta, “Daha acil önceliklere kaynak ayırmak ve gücün daha fazla kötüye kullanılması ve savcı yetkilerinin suiistimal edilmesi riskini ortadan kaldırmak amacıyla Dış Müdahale Görev Gücü dağıtılmalı” ifadelerine yer verdi.
Belgede ayrıca Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında cezai suçlamaların değerlendirilmesinin artık yabancı hükümet kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 'daha geleneksel casusluk' ile tutarlı davalarla sınırlı olması gerektiği kaydedildi.
NBC televizyonu, faaliyetlerine son verilen görev gücünün yıllarca 'Çin, Rusya ve Washington'un diğer muhalifleri tarafından yürütülen ve 'güven kazanarak Amerikan siyasetinde kaos yaratma' amacı güden gizli etki kampanyalarıyla' mücadele ettiğini bildirdi.
Konuya yakın bir FBI yetkilisinin NBC'ye verdiği bilgiye göre, şu anda yaklaşık 50 FBI ajanı ve Dış Müdahale Görev Gücü'nden destek personelinden oluşan üç ekip artık kendilerine farkı görevler arıyor.