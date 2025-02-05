https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumpin-adalet-bakani-adayi-pam-bondi-senatodan-onay-aldi-1093372104.html

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi, Senatodan onay aldı

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi, Senatodan onay aldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, senato oylamasında 54 evet oyuyla yeni ABD Adalet Bakanı seçildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:59+0300

2025-02-05T09:59+0300

2025-02-05T09:59+0300

dünya

abd

pam bondi

adalet bakanı

donald trump

florida

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090688699_0:601:1624:1515_1920x0_80_0_0_539ad5fc9b6d795784367e73e0e3f827.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine adayı Pam Bondi, senato oylamasıyla Adalet Bakanı oldu. Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'in Adalet Bakanı adaylığından çekilmesinin ardından Trump'ın yeni adayı Pam Bondi olmuştu. Salı akşamı, uzun zamandır Trump'ın müttefiki olan Bondi, senato tarafından Adalet Bakanı olarak onaylandı. ABD Senatosu Genel Kurulu'nda gerçekleşen oylamada 54 senatör evet, 46 senatör hayır oyu kullandı. Bondi, 2019'a kadar Florida Başsavcısı olarak görev almıştı ve Adalet Bakanı görevine seçilen ilk kadın oldu. ABD'nin hukuk sisteminde birçok eyaletin başsavcısı, eyalet yönetiminin baş hukukçusu ve eyaletin baş kolluk görevlisidir. Bazı eyaletlerde başsavcı, ABD Adalet Bakanı'nınkine benzer sorumlulukları olan bir anlamda eyalet adalet bakanı olarak görev yapar.Bondi, ayrıca, Trump'ın ilk azil davasında avukatlık yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pam bondi, adalet bakanı, donald trump, florida