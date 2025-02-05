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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumpin-adalet-bakani-adayi-pam-bondi-senatodan-onay-aldi-1093372104.html
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi, Senatodan onay aldı
Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi, Senatodan onay aldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, senato oylamasında 54 evet oyuyla yeni ABD Adalet Bakanı seçildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:59+0300
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dünya
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pam bondi
adalet bakanı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine adayı Pam Bondi, senato oylamasıyla Adalet Bakanı oldu. Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'in Adalet Bakanı adaylığından çekilmesinin ardından Trump'ın yeni adayı Pam Bondi olmuştu. Salı akşamı, uzun zamandır Trump'ın müttefiki olan Bondi, senato tarafından Adalet Bakanı olarak onaylandı. ABD Senatosu Genel Kurulu'nda gerçekleşen oylamada 54 senatör evet, 46 senatör hayır oyu kullandı. Bondi, 2019'a kadar Florida Başsavcısı olarak görev almıştı ve Adalet Bakanı görevine seçilen ilk kadın oldu. ABD'nin hukuk sisteminde birçok eyaletin başsavcısı, eyalet yönetiminin baş hukukçusu ve eyaletin baş kolluk görevlisidir. Bazı eyaletlerde başsavcı, ABD Adalet Bakanı'nınkine benzer sorumlulukları olan bir anlamda eyalet adalet bakanı olarak görev yapar.Bondi, ayrıca, Trump'ın ilk azil davasında avukatlık yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html
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abd, pam bondi, adalet bakanı, donald trump, florida
abd, pam bondi, adalet bakanı, donald trump, florida

Trump'ın Adalet Bakanı adayı Pam Bondi, Senatodan onay aldı

09:59 05.02.2025
© FotoğrafGaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf
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ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, senato oylamasında 54 evet oyuyla yeni ABD Adalet Bakanı seçildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine adayı Pam Bondi, senato oylamasıyla Adalet Bakanı oldu. Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'in Adalet Bakanı adaylığından çekilmesinin ardından Trump'ın yeni adayı Pam Bondi olmuştu. Salı akşamı, uzun zamandır Trump'ın müttefiki olan Bondi, senato tarafından Adalet Bakanı olarak onaylandı. ABD Senatosu Genel Kurulu'nda gerçekleşen oylamada 54 senatör evet, 46 senatör hayır oyu kullandı.
Bondi, 2019'a kadar Florida Başsavcısı olarak görev almıştı ve Adalet Bakanı görevine seçilen ilk kadın oldu. ABD'nin hukuk sisteminde birçok eyaletin başsavcısı, eyalet yönetiminin baş hukukçusu ve eyaletin baş kolluk görevlisidir. Bazı eyaletlerde başsavcı, ABD Adalet Bakanı'nınkine benzer sorumlulukları olan bir anlamda eyalet adalet bakanı olarak görev yapar.
Bondi, ayrıca, Trump'ın ilk azil davasında avukatlık yapmıştı.
Gaetz'in çekilmesinin ardından Trump'ın yeni Adalet Bakanını belirledi: Pam Bondi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
DÜNYA
ABD Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz: 'Kongreye dönmeyeceğim'
23 Kasım 2024, 03:26
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