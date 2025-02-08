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Zaharova: Paris gerilimi tırmandırmaya devam ederse Moskova karşılık verecek
Zaharova: Paris gerilimi tırmandırmaya devam ederse Moskova karşılık verecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Komsomolskaya Pravda muhabirine Fransa vizesi vermeyen Paris'in durumu daha da tırmandırması halinde Moskova’nın... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T00:21+0300
2025-02-08T00:58+0300
dünya
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Fransız tarafının Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürdüğü ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini söyledi.Zaharova, “Rusya'da sürekli olarak çalışan 9 Fransız medya kuruluşunun 33 çalışanı, Moskova'da kendilerini gayet rahat hissediyor. ‘Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik’ Cumhuriyeti yetkililerinin aksine, ülkemizde hiç kimse onların önemli basın etkinliklerine katılımını kısıtlamıyor, daha önce verilmiş olan akreditasyonlarını iptal etmiyor, banka hesaplarını dondurmuyor. Fransız yetkililer gerilimi daha da tırmandırırsa, biz de karşılık vermek zorunda kalacağız” dedi.'Fransız yetkililer Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürüyor'Zaharova, Fransız tarafının Rus gazetecilere gözdağı vermeye devam ettiğini ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:‘Fransa'da Rus gazeteciler sürekli ayrımcılığa maruz kalıyor’Zaharova, Fransız gazeteciler Rusya'da herhangi bir baskıya maruz kalmazken, Fransa'daki Rus gazetecilerin ise sürekli ayrımcılığa uğradığına dikkat çekti.Zaharova, Fransız gazetecilerin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, Rusya Dışişleri Bakanı'nın basın toplantılarına, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Rus ajanslarındaki medya etkinliklerine, brifinglere erişimlerinin hiçbir zaman engellenmediğini, ayrıca basın turlarına davet edildiklerini ve basın toplantılarına geldiklerini belirterek, şunları ifade etti:Komsomolskaya Pravda muhabirine vize verilmemesi ve Fransız Le Monde gazetesi muhabirine yönelik misilleme tedbirleriyle ilgili olarak Zaharova, Rusya'daki Fransız gazetecilerin Rus toplumunun ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu gibi kavramlara yönelik samimi tutumunun tüm faydalarından yararlandıklarını belirtti.‘Rusya Paris'e Rus gazeteciye vize konusunda farklı çözümler önerdi’Zaharova, Rus tarafının Komsomolskaya Pravda gazetecisine vize verilmesi konusunda farklı seçenekler önerdiğini belirterek, “Bu durum çözülmezse, vize verilmezse karşılık vereceğimiz konusunda uyarmaya başladık” dedi., Rus tarafının Fransız diplomatlarla, karakterlerini bildikleri ve bu konuda 'hiçbir şey bilmediklerini' söylememeleri için yazılı olarak da dahil olmak üzere birçok kez resmi olarak görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zaharova, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Daha önce Paris’in Komsomolskaya Pravda muhabirine vize vermemesiye bağlantılı olarak Moskova, Fransız Le Monde gazetesi muhabirine karşı misilleme önlemleri aldığını açıklamıştı. Zaharova, misilleme önlemine yönelik Fransız medyasındaki tepkileri tamamen çarpıtılmış bir tablo olarak nitelendirerek, buna "iftira" denildiğini ifade etmişti.Son yıllarda Batı'daki Rus medyasının durumu giderek zorlaşıyor. Kasım 2016'da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT'nin başlıca tehditler olarak gösterildiği Rus medyasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten bir kararı kabul etmişti. AB, yakın zamanda büyük Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların AB topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Bu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyicilere veya mahkemeye başvurulmadan alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/zaharova-rusya-rus-diplomatin-londradan-sinir-disi-edilmesini-yanitsiz-birakmayacak-1093438803.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya federasyonu, fransa, paris, moskova, komsomolskaya pravda, le monde, sputnik, russia today (rt), avrupa parlamentosu (ap), ab
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya federasyonu, fransa, paris, moskova, komsomolskaya pravda, le monde, sputnik, russia today (rt), avrupa parlamentosu (ap), ab

Zaharova: Paris gerilimi tırmandırmaya devam ederse Moskova karşılık verecek

00:21 08.02.2025 (güncellendi: 00:58 08.02.2025)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Komsomolskaya Pravda muhabirine Fransa vizesi vermeyen Paris'in durumu daha da tırmandırması halinde Moskova’nın karşılık vermek zorunda kalacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Fransız tarafının Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürdüğü ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini söyledi.
Zaharova, “Rusya'da sürekli olarak çalışan 9 Fransız medya kuruluşunun 33 çalışanı, Moskova'da kendilerini gayet rahat hissediyor. ‘Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik’ Cumhuriyeti yetkililerinin aksine, ülkemizde hiç kimse onların önemli basın etkinliklerine katılımını kısıtlamıyor, daha önce verilmiş olan akreditasyonlarını iptal etmiyor, banka hesaplarını dondurmuyor. Fransız yetkililer gerilimi daha da tırmandırırsa, biz de karşılık vermek zorunda kalacağız” dedi.

'Fransız yetkililer Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürüyor'

Zaharova, Fransız tarafının Rus gazetecilere gözdağı vermeye devam ettiğini ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Fransız yetkililer Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürüyor; onlara karşı birtakım etki tedbirleri ve başka şeyler uygulayacaklarını söylüyorlar. Nasıl karşılık verilmesi gerektiğini bildiğimizi anlamaları gerekiyor.

‘Fransa'da Rus gazeteciler sürekli ayrımcılığa maruz kalıyor’

Zaharova, Fransız gazeteciler Rusya'da herhangi bir baskıya maruz kalmazken, Fransa'daki Rus gazetecilerin ise sürekli ayrımcılığa uğradığına dikkat çekti.
Zaharova, Fransız gazetecilerin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, Rusya Dışişleri Bakanı'nın basın toplantılarına, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Rus ajanslarındaki medya etkinliklerine, brifinglere erişimlerinin hiçbir zaman engellenmediğini, ayrıca basın turlarına davet edildiklerini ve basın toplantılarına geldiklerini belirterek, şunları ifade etti:

Yazılı sorular, talepler vs. gönderşyorlar. Yani, bunca yıldır hiçbir şekilde, ne bileyim, baskının herhangi bir tezahürüne maruz kalmadılar. Muhtemelen günlük yaşamda, bir yerlerde bazı olaylar olmuştur, ama hayat bu, ama hiçbir zaman devletin katılımı olmadı. Ve her zaman, yardım istediklerinde, kendilerine mutlaka bu yardım sağlandı. Fransa'daki Rus gazeteciler için ise durum tam tersi. Rus gazeteciler sürekli ayrımcılığa uğruyor.

Komsomolskaya Pravda muhabirine vize verilmemesi ve Fransız Le Monde gazetesi muhabirine yönelik misilleme tedbirleriyle ilgili olarak Zaharova, Rusya'daki Fransız gazetecilerin Rus toplumunun ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu gibi kavramlara yönelik samimi tutumunun tüm faydalarından yararlandıklarını belirtti.

‘Rusya Paris'e Rus gazeteciye vize konusunda farklı çözümler önerdi’

Zaharova, Rus tarafının Komsomolskaya Pravda gazetecisine vize verilmesi konusunda farklı seçenekler önerdiğini belirterek, “Bu durum çözülmezse, vize verilmezse karşılık vereceğimiz konusunda uyarmaya başladık” dedi.
, Rus tarafının Fransız diplomatlarla, karakterlerini bildikleri ve bu konuda 'hiçbir şey bilmediklerini' söylememeleri için yazılı olarak da dahil olmak üzere birçok kez resmi olarak görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zaharova, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Sonuç olarak, farklı çözümler önerdik, ayrıntılara girmeyeceğim, ancak bu durumdan nasıl çıkılacağına dair farklı seçenekler sunduk. Ancak gerilimi tırmandırmaya devam ederlerse aynı şekilde karşılık vereceğimizi ve vize bekleyen bir sonraki Fransız gazetecinin de reddedileceği konusunda uyardık. Bu, Fransız diplomatlara yazılı olarak da dahil olmak üzere defalarca iletildi. Fransa bu durumu çözer ve Rus gazeteciye vize verirse, bizim de Fransız gazeteciye derhal vize vereceğimizi söyledik.

Daha önce Paris’in Komsomolskaya Pravda muhabirine vize vermemesiye bağlantılı olarak Moskova, Fransız Le Monde gazetesi muhabirine karşı misilleme önlemleri aldığını açıklamıştı. Zaharova, misilleme önlemine yönelik Fransız medyasındaki tepkileri tamamen çarpıtılmış bir tablo olarak nitelendirerek, buna "iftira" denildiğini ifade etmişti.
Son yıllarda Batı'daki Rus medyasının durumu giderek zorlaşıyor. Kasım 2016'da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT'nin başlıca tehditler olarak gösterildiği Rus medyasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten bir kararı kabul etmişti. AB, yakın zamanda büyük Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların AB topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Bu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyicilere veya mahkemeye başvurulmadan alınmıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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