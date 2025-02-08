https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/zaharova-paris-gerilimi-tirmandirmaya-devam-ederse-moskova-karsilik-verecek-1093480321.html

Zaharova: Paris gerilimi tırmandırmaya devam ederse Moskova karşılık verecek

Zaharova: Paris gerilimi tırmandırmaya devam ederse Moskova karşılık verecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Komsomolskaya Pravda muhabirine Fransa vizesi vermeyen Paris'in durumu daha da tırmandırması halinde Moskova’nın... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T00:21+0300

2025-02-08T00:21+0300

2025-02-08T00:58+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Fransız tarafının Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürdüğü ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini söyledi.Zaharova, “Rusya'da sürekli olarak çalışan 9 Fransız medya kuruluşunun 33 çalışanı, Moskova'da kendilerini gayet rahat hissediyor. ‘Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik’ Cumhuriyeti yetkililerinin aksine, ülkemizde hiç kimse onların önemli basın etkinliklerine katılımını kısıtlamıyor, daha önce verilmiş olan akreditasyonlarını iptal etmiyor, banka hesaplarını dondurmuyor. Fransız yetkililer gerilimi daha da tırmandırırsa, biz de karşılık vermek zorunda kalacağız” dedi.'Fransız yetkililer Rus gazetecilere yönelik tehditlerini sürdürüyor'Zaharova, Fransız tarafının Rus gazetecilere gözdağı vermeye devam ettiğini ve bazı ‘etki tedbirlerinden’ bahsettiğini, ancak Rusya'nın buna nasıl karşılık vereceğini gayet iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:‘Fransa'da Rus gazeteciler sürekli ayrımcılığa maruz kalıyor’Zaharova, Fransız gazeteciler Rusya'da herhangi bir baskıya maruz kalmazken, Fransa'daki Rus gazetecilerin ise sürekli ayrımcılığa uğradığına dikkat çekti.Zaharova, Fransız gazetecilerin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, Rusya Dışişleri Bakanı'nın basın toplantılarına, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Rus ajanslarındaki medya etkinliklerine, brifinglere erişimlerinin hiçbir zaman engellenmediğini, ayrıca basın turlarına davet edildiklerini ve basın toplantılarına geldiklerini belirterek, şunları ifade etti:Komsomolskaya Pravda muhabirine vize verilmemesi ve Fransız Le Monde gazetesi muhabirine yönelik misilleme tedbirleriyle ilgili olarak Zaharova, Rusya'daki Fransız gazetecilerin Rus toplumunun ifade özgürlüğü ve fikir çoğulculuğu gibi kavramlara yönelik samimi tutumunun tüm faydalarından yararlandıklarını belirtti.‘Rusya Paris'e Rus gazeteciye vize konusunda farklı çözümler önerdi’Zaharova, Rus tarafının Komsomolskaya Pravda gazetecisine vize verilmesi konusunda farklı seçenekler önerdiğini belirterek, “Bu durum çözülmezse, vize verilmezse karşılık vereceğimiz konusunda uyarmaya başladık” dedi., Rus tarafının Fransız diplomatlarla, karakterlerini bildikleri ve bu konuda 'hiçbir şey bilmediklerini' söylememeleri için yazılı olarak da dahil olmak üzere birçok kez resmi olarak görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zaharova, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Daha önce Paris’in Komsomolskaya Pravda muhabirine vize vermemesiye bağlantılı olarak Moskova, Fransız Le Monde gazetesi muhabirine karşı misilleme önlemleri aldığını açıklamıştı. Zaharova, misilleme önlemine yönelik Fransız medyasındaki tepkileri tamamen çarpıtılmış bir tablo olarak nitelendirerek, buna "iftira" denildiğini ifade etmişti.Son yıllarda Batı'daki Rus medyasının durumu giderek zorlaşıyor. Kasım 2016'da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT'nin başlıca tehditler olarak gösterildiği Rus medyasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten bir kararı kabul etmişti. AB, yakın zamanda büyük Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların AB topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Bu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyicilere veya mahkemeye başvurulmadan alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/zaharova-rusya-rus-diplomatin-londradan-sinir-disi-edilmesini-yanitsiz-birakmayacak-1093438803.html

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