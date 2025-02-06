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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/zaharova-rusya-rus-diplomatin-londradan-sinir-disi-edilmesini-yanitsiz-birakmayacak-1093438803.html
Zaharova: Rusya, Rus diplomatın Londra'dan sınır dışı edilmesini yanıtsız bırakmayacak
Zaharova: Rusya, Rus diplomatın Londra'dan sınır dışı edilmesini yanıtsız bırakmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın bir Rus diplomatın Londra'dan sınır dışı edilmesini yanıtsız bırakmayacağını belirtti. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir Rus diplomatın İngilre'den sınır dışı edilmesine gerekli yanıtı vereceğini söyledi.Zaharova, ilgili soruya yanıt olarak “Gerekli yanıt verilecek” dedi.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’nın Londra Büyükelçisini çağırarak bir Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti. Kararın hangi diplomata karşı alındığı açıklanmazken, bunun kasım ayında Moskova'daki İngilizBüyükelçiliğinin bir çalışanının akreditasyonunun iptal edilmesine bir yanıt olduğu belirtilmişti.Geçen kasım ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Siyasi Departmanı İkinci Sekreterinin Rusya'nın güvenliğini tehdit eden istihbarat faaliyetleri ve yıkıcı çalışmalar yürüttüğünü tespit etmişti. Bununla bağlantılı olarak, söz konusu diplomatın akreditasyonunun iptal edilmesi kararı alınmıştı. İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verilmişti. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği çalışanının yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından İngiliz diplomatların anket doldurma şartlarının sıkılaştırılacağını açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Sputnik’e yaptığı açıklamada suçlamaların ‘asılsız’ olduğunu ve uygun bir yanıt verileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rusya-disisleri-abd-rusya-ile-iliskilerin-normallestirilmesi-yonunde-ilk-adimi-atmali-1093402947.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ingiltere, rusya, londra, moskova, nigel casey, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ingiltere dışişleri bakanlığı, diplomat, sınırdışı

Zaharova: Rusya, Rus diplomatın Londra'dan sınır dışı edilmesini yanıtsız bırakmayacak

19:37 06.02.2025
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın bir Rus diplomatın Londra'dan sınır dışı edilmesini yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın bir Rus diplomatın İngilre'den sınır dışı edilmesine gerekli yanıtı vereceğini söyledi.
Zaharova, ilgili soruya yanıt olarak “Gerekli yanıt verilecek” dedi.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya’nın Londra Büyükelçisini çağırarak bir Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti. Kararın hangi diplomata karşı alındığı açıklanmazken, bunun kasım ayında Moskova'daki İngilizBüyükelçiliğinin bir çalışanının akreditasyonunun iptal edilmesine bir yanıt olduğu belirtilmişti.
Geçen kasım ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Siyasi Departmanı İkinci Sekreterinin Rusya'nın güvenliğini tehdit eden istihbarat faaliyetleri ve yıkıcı çalışmalar yürüttüğünü tespit etmişti. Bununla bağlantılı olarak, söz konusu diplomatın akreditasyonunun iptal edilmesi kararı alınmıştı. İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verilmişti. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği çalışanının yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından İngiliz diplomatların anket doldurma şartlarının sıkılaştırılacağını açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Sputnik’e yaptığı açıklamada suçlamaların ‘asılsız’ olduğunu ve uygun bir yanıt verileceğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Rusya Dışişleri: ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde ilk adımı atmalı
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