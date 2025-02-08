Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgası 10 gün daha etkili
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/zaharova-macron-ailesinin-durumu-fransada-gazetecilere-yonelik-zulmun-bir-ornegi-1093499707.html
Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği
Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macron çiftiyle ilgili yaşanan durumun, Fransız gazetecilerin kendilerini ilgilendiren bir konuda soru sormaları... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T21:38+0300
2025-02-08T21:38+0300
dünya
fransa
paris
brigitte macron
emmanuel macron
avrupa
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1e/1073041336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8ea0628a4ead2679aaa887b45205934.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda sadece Fransız gazetecileri değil, Amerikalı gazetecileri ve dünya genelindeki basın mensuplarını da endişelendiren bir mesele etrafında, Macron çiftinin evinde gelişen hoş olmayan olaylarla ilgili bir dram yaşanıyor. Bu durum, Fransız gazetecilerin sadece kendilerini ilgilendiren soruları sordukları veya Fransa'da cesaret gösterdikleri için yetkililer tarafından nasıl zulme uğradıklarına dair bir örnek teşkil etmektedir” dedi.Aralık 2021'de, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce, kendisini bağımsız bir gazeteci olarak tanımlayan Nataşa Rey, First Lady Brigitte Macron'u birkaç yıldır araştırdığını öne sürmüştü. Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'dan 24 yaş büyük olduğu ve kızlık soyadı Tronier olan öğretmenin aslında Jean-Michel adında bir adamdan doğduğunu iddia etmişti. Bu video, ABD dahil olmak üzere medyada hızla viral hale gelmişti. Normandiya'daki Caen Temyiz Mahkemesi, Haziran 2023'te Nataşa Rey ve Rey'in YouTube kanalında yer alan gerçek adı Delphine Jegousse olan Amandine Roy'u hakaretten suçlu bulmuştu. Eylül 2024'te bir Paris mahkemesi, iki kadını hakaret suçundan toplamda 13.500 euro para cezasına mahkum etmişti.Mart 2024'te Emmanuel Macron, eşinin cinsiyetiyle ilgili magazin haberlerini ilk kez kamuoyunda eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, karşılaştığı en kötü durumun, insanların inandığı ve 'özel hayatınız da dahil olmak üzere sizi taciz etmeye başladığı' yanlış bilgiler ve uydurma hikayeler olduğunu belirtmişti. Ray'in avukatı François Danglean, müvekkili Ray'in yakın gelecekte Fransa'daki Rus Büyükelçiliği aracılığıyla siyasi sığınma başvurusunda bulunmayı planladığını ve bu konuda yardım almak için 'Fransa'da tanınan ve takdir edilen' Devlet Duması milletvekili Pyotr Tolstoy'dan destek talep edeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/romanya-senatoru-sosoaca-avrupa-birligi-uye-ulkelerin-gelisimi-icin-bir-engel-haline-geldi-1093499190.html
fransa
paris
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1e/1073041336_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3d34d8fd64a54894674e88cd30ce29f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, paris, brigitte macron, emmanuel macron, avrupa, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
fransa, paris, brigitte macron, emmanuel macron, avrupa, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği

21:38 08.02.2025
© AP Photo / Benoit TessierFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macron çiftiyle ilgili yaşanan durumun, Fransız gazetecilerin kendilerini ilgilendiren bir konuda soru sormaları nedeniyle maruz kaldıkları kötü muameleye dair önemli bir örnek olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şu anda sadece Fransız gazetecileri değil, Amerikalı gazetecileri ve dünya genelindeki basın mensuplarını da endişelendiren bir mesele etrafında, Macron çiftinin evinde gelişen hoş olmayan olaylarla ilgili bir dram yaşanıyor. Bu durum, Fransız gazetecilerin sadece kendilerini ilgilendiren soruları sordukları veya Fransa'da cesaret gösterdikleri için yetkililer tarafından nasıl zulme uğradıklarına dair bir örnek teşkil etmektedir” dedi.
Aralık 2021'de, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce, kendisini bağımsız bir gazeteci olarak tanımlayan Nataşa Rey, First Lady Brigitte Macron'u birkaç yıldır araştırdığını öne sürmüştü. Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'dan 24 yaş büyük olduğu ve kızlık soyadı Tronier olan öğretmenin aslında Jean-Michel adında bir adamdan doğduğunu iddia etmişti. Bu video, ABD dahil olmak üzere medyada hızla viral hale gelmişti. Normandiya'daki Caen Temyiz Mahkemesi, Haziran 2023'te Nataşa Rey ve Rey'in YouTube kanalında yer alan gerçek adı Delphine Jegousse olan Amandine Roy'u hakaretten suçlu bulmuştu. Eylül 2024'te bir Paris mahkemesi, iki kadını hakaret suçundan toplamda 13.500 euro para cezasına mahkum etmişti.
Mart 2024'te Emmanuel Macron, eşinin cinsiyetiyle ilgili magazin haberlerini ilk kez kamuoyunda eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, karşılaştığı en kötü durumun, insanların inandığı ve 'özel hayatınız da dahil olmak üzere sizi taciz etmeye başladığı' yanlış bilgiler ve uydurma hikayeler olduğunu belirtmişti. Ray'in avukatı François Danglean, müvekkili Ray'in yakın gelecekte Fransa'daki Rus Büyükelçiliği aracılığıyla siyasi sığınma başvurusunda bulunmayı planladığını ve bu konuda yardım almak için 'Fransa'da tanınan ve takdir edilen' Devlet Duması milletvekili Pyotr Tolstoy'dan destek talep edeceğini ifade etmişti.
Romanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Romanya Senatörü Sosoaca: Avrupa Birliği üye ülkelerin gelişimi için bir engel haline geldi
20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала