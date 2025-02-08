https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/zaharova-macron-ailesinin-durumu-fransada-gazetecilere-yonelik-zulmun-bir-ornegi-1093499707.html

Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği

Zaharova: Macron ailesinin durumu Fransa'da gazetecilere yönelik zulmün bir örneği

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Macron çiftiyle ilgili yaşanan durumun, Fransız gazetecilerin kendilerini ilgilendiren bir konuda soru sormaları... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T21:38+0300

2025-02-08T21:38+0300

2025-02-08T21:38+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda sadece Fransız gazetecileri değil, Amerikalı gazetecileri ve dünya genelindeki basın mensuplarını da endişelendiren bir mesele etrafında, Macron çiftinin evinde gelişen hoş olmayan olaylarla ilgili bir dram yaşanıyor. Bu durum, Fransız gazetecilerin sadece kendilerini ilgilendiren soruları sordukları veya Fransa'da cesaret gösterdikleri için yetkililer tarafından nasıl zulme uğradıklarına dair bir örnek teşkil etmektedir” dedi.Aralık 2021'de, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce, kendisini bağımsız bir gazeteci olarak tanımlayan Nataşa Rey, First Lady Brigitte Macron'u birkaç yıldır araştırdığını öne sürmüştü. Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'dan 24 yaş büyük olduğu ve kızlık soyadı Tronier olan öğretmenin aslında Jean-Michel adında bir adamdan doğduğunu iddia etmişti. Bu video, ABD dahil olmak üzere medyada hızla viral hale gelmişti. Normandiya'daki Caen Temyiz Mahkemesi, Haziran 2023'te Nataşa Rey ve Rey'in YouTube kanalında yer alan gerçek adı Delphine Jegousse olan Amandine Roy'u hakaretten suçlu bulmuştu. Eylül 2024'te bir Paris mahkemesi, iki kadını hakaret suçundan toplamda 13.500 euro para cezasına mahkum etmişti.Mart 2024'te Emmanuel Macron, eşinin cinsiyetiyle ilgili magazin haberlerini ilk kez kamuoyunda eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, karşılaştığı en kötü durumun, insanların inandığı ve 'özel hayatınız da dahil olmak üzere sizi taciz etmeye başladığı' yanlış bilgiler ve uydurma hikayeler olduğunu belirtmişti. Ray'in avukatı François Danglean, müvekkili Ray'in yakın gelecekte Fransa'daki Rus Büyükelçiliği aracılığıyla siyasi sığınma başvurusunda bulunmayı planladığını ve bu konuda yardım almak için 'Fransa'da tanınan ve takdir edilen' Devlet Duması milletvekili Pyotr Tolstoy'dan destek talep edeceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/romanya-senatoru-sosoaca-avrupa-birligi-uye-ulkelerin-gelisimi-icin-bir-engel-haline-geldi-1093499190.html

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fransa, paris, brigitte macron, emmanuel macron, avrupa, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova