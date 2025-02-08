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Türkiye'de de satışı var: Ünlü su markası için çarpıcı iddia, 'reklamları durdurun' talebi
Türkiye'de de satışı var: Ünlü su markası için çarpıcı iddia, 'reklamları durdurun' talebi
Sputnik Türkiye
Türkiye^de de satılan popüler su markası Fiji Su'nun ürünlerinde mikroplastik ve bisfenol-A (BPA) bulunduğunu öne sürüldü. Bu kimyasalların kanser, otizm ve... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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Los Angeles’ta açılan davada, Fiji Su’nun şişelenmiş sularında insan sağlığını tehdit edebilecek mikroplastik ve BPA bulunduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, bu maddelerin kardiyovasküler hastalıklar, doğurganlık sorunları ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık risklerine yol açabileceği kaydedildi. Ancak iddiaları destekleyen kamuya açık bilimsel bir araştırmanın henüz bulunmadığı ifade edildi.İddialara yanıt verildiİddialara ilişkin açıklama yapan Fiji Su sözcüsü, suçlamaları "asılsız ve gülünç" olarak nitelendirdi. Şirket, marka itibarını korumak için yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.Aldatıcı reklam suçlamasıDava kapsamında, Fiji Su'nun pazarlama stratejisinin tüketiciyi yanılttığı öne sürüldü. Şirketin, sularının "dış etkenlerden doğal olarak korunmuş" olduğunu iddia ettiği ancak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında markanın reklamlarının durdurulması talep edildi.Öte yandan, Columbia Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, ABD’de satılan bazı şişe sularında 240 binden fazla nanoplastik partikül tespit edildiği ortaya konmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kandilli-rasathanesi-acikladi-turkiyede-tsunami-tehlikesi-olan-bolgeler-belli-oldu-1093483615.html
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fiji, bpa (atom bilimcileri bülteni), abd, su
fiji, bpa (atom bilimcileri bülteni), abd, su

Türkiye'de de satışı var: Ünlü su markası için çarpıcı iddia, 'reklamları durdurun' talebi

09:20 08.02.2025
© AAPet şişe su
Pet şişe su - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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Türkiye^de de satılan popüler su markası Fiji Su'nun ürünlerinde mikroplastik ve bisfenol-A (BPA) bulunduğunu öne sürüldü. Bu kimyasalların kanser, otizm ve doğurganlık sorunlarına yol açabileceği iddia edilirken, markanın reklamlarının durdurulması talep edildi. Şirket ise suçlamaları kesin bir dille yalanladı.
Los Angeles’ta açılan davada, Fiji Su’nun şişelenmiş sularında insan sağlığını tehdit edebilecek mikroplastik ve BPA bulunduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, bu maddelerin kardiyovasküler hastalıklar, doğurganlık sorunları ve hatta ölüm gibi ciddi sağlık risklerine yol açabileceği kaydedildi. Ancak iddiaları destekleyen kamuya açık bilimsel bir araştırmanın henüz bulunmadığı ifade edildi.

İddialara yanıt verildi

İddialara ilişkin açıklama yapan Fiji Su sözcüsü, suçlamaları "asılsız ve gülünç" olarak nitelendirdi. Şirket, marka itibarını korumak için yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Aldatıcı reklam suçlaması

Dava kapsamında, Fiji Su'nun pazarlama stratejisinin tüketiciyi yanılttığı öne sürüldü. Şirketin, sularının "dış etkenlerden doğal olarak korunmuş" olduğunu iddia ettiği ancak bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamında markanın reklamlarının durdurulması talep edildi.
Öte yandan, Columbia Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, ABD’de satılan bazı şişe sularında 240 binden fazla nanoplastik partikül tespit edildiği ortaya konmuştu.
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