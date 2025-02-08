https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yavuz-sultan-selim-koprusu-cikisinda-tir-yangini-mudahale-suruyor-1093488298.html
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir TIR'da yangın çıktı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T12:04+0300
2025-02-08T12:04+0300
2025-02-08T12:06+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'ı söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kadikoyde-restorasyondaki-tarihi-binada-yangin-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093485075.html
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yangın, yangın söndürme
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor
12:04 08.02.2025 (güncellendi: 12:06 08.02.2025)
İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir TIR'da yangın çıktı.
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'ı söndürme çalışmaları sürüyor.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.