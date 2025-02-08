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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor
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İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir TIR'da yangın çıktı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'ı söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kadikoyde-restorasyondaki-tarihi-binada-yangin-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093485075.html
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor

12:04 08.02.2025 (güncellendi: 12:06 08.02.2025)
© Ferhat Yasakbeyoglu
beyoglu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Ferhat Yasak
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İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir TIR'da yangın çıktı.
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'ı söndürme çalışmaları sürüyor.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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