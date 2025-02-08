https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yavuz-sultan-selim-koprusu-cikisinda-tir-yangini-mudahale-suruyor-1093488298.html

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında TIR yangını: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir TIR'da yangın çıktı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T12:04+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Alev alev yanan TIR'ı söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kadikoyde-restorasyondaki-tarihi-binada-yangin-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093485075.html

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