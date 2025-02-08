https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kadikoyde-restorasyondaki-tarihi-binada-yangin-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093485075.html

Kadıköy’de restorasyondaki tarihi binada yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de restorasyondaki tarihi binada yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T09:58+0300

2025-02-08T09:58+0300

2025-02-08T09:58+0300

türkiye

türkiye

kadıköy

yangın

tarihi bina

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Kadıköy'de restorasyon çalışmaları süren ve bir dönem karakol olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.Caferağa Mahallesi'nde gerçekleşen yangında üç katlı tarihi bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için itfaiye ekipleri üç farklı noktadan müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen destek ekiplerinin de çalışmalara katılmasıyla yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.Söndürme çalışmalarının ardından binada yapılan incelemede, ikinci katta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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