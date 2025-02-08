https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-ailesinde-mevlit-krizi-iki-farkli-camide-dua-okutulacak-1093495735.html

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesinde 'mevlit' krizi: İki farklı camide dua okutulacak

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesinde 'mevlit' krizi: İki farklı camide dua okutulacak

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından miras nedeniyle aile fertleri arasında arasında gerginlik yaşanmıştı. Aile arasındaki gerginlik devam ederken... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T17:47+0300

2025-02-08T17:47+0300

2025-02-08T17:50+0300

yaşam

ferdi tayfur

tuğçe tayfur

lösev

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

darüşşafaka

eyüp sultan camii

mevlit

mevlid

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta yaşamını yitirmesinin ardından aile fertleri arasındaki gerginlik gözler önüne serilmişti. Son olarak ünlü şarkıcının vasiyetiyle ilgili yaşanan gerginlik sonrasında bu kez de aile fertleri '40 mevlidi' için karşı karşıya geldi. Ünlü ismin kızı Tuğçe Tayfur Eyüp Sultan Camisi'nde dua okutacağını söylerken, yeğeni Şirin Gözalıcı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde duaya ünlü sanatçının hayranlarını davet etti. İki farklı camide okunacakŞirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcının vasiyetinin açıklamasının ardından sosyal medyada ateş püsküren ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını açıkladı: "Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."Kızı, vasiyetinde yer almadıTayfur'un vasiyeti açıklanmış ve vasiyette kızı Tuğçe Tayfur yer almamıştı. Tuğçe Tayfur babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ederek sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." ifadelerini kullanmıştı. Darüşşafaka, LÖSEV ve TSK'ya bağışta bulunduTayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ferdi-tayfurun-vasiyetinin-aciklanmasi-sonrasi-tugce-tayfurdan-agir-sozler-kayyum-talebinde-bulundu-1093451067.html

eyüp sultan camii

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