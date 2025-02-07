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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ferdi-tayfurun-vasiyetinin-aciklanmasi-sonrasi-tugce-tayfurdan-agir-sozler-kayyum-talebinde-bulundu-1093451067.html
Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanması sonrası Tuğçe Tayfur'dan ağır sözler: Kayyum talebinde bulundu
Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanması sonrası Tuğçe Tayfur'dan ağır sözler: Kayyum talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından açıklanan vasiyet büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının mal varlığının bir kısmını çeşitli kurumlara... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T09:51+0300
2025-02-07T09:51+0300
yaşam
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tuğçe tayfur
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kayyum
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Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan sanatçının vasiyeti, ölümünden günler sonra açıklandı.Ünlü sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, yaptığı açıklamada, Tayfur’un halktan gördüğü sevgiyi karşılıksız bırakmamak adına mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladığını duyurdu.Gözalıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ailemizin çınarı, canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklamak istemişti. Ancak ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Halkının sevgisini her zaman hisseden babamız, bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladı. Ailesi olarak onunla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."Tuğçe Tayfur'dan sert tepki: Bu i̇şin peşini bırakmayacağımVasiyette adının geçmemesi üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.Tuğçe Tayfur, abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak vasiyete tepki gösterdi. Açıklamasında, babasının böyle bir vasiyet hazırlamayacağını öne sürerek mal varlığının farklı kişilere devredildiğini iddia etti.Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babamı biliyoruz. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, bütün mal varlığını kurumlara bırakırdı. Ama siz şunu unutmayın; kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Babamın mal varlığını kendi üzerinize geçirip, bağış adı altında reklam yapıyorsunuz. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum!"Tuğçe Tayfur, iddialarını daha da ileri taşıyarak babasının eserleri ve mal varlığı üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti."Bırakın, babam dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır, Gözalıcılar’a değil!" diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının ismi üzerinden prim yapılmasına karşı olduğunu belirtti.Kayyum talebinde bulunduSabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur’un mal varlığına kayyum atanması için talepte bulundu.
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ferdi tayfur, tuğçe tayfur, mal varlığı, kayyum
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, mal varlığı, kayyum

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin açıklanması sonrası Tuğçe Tayfur'dan ağır sözler: Kayyum talebinde bulundu

09:51 07.02.2025
© İHAFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© İHA
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Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından açıklanan vasiyet büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının mal varlığının bir kısmını çeşitli kurumlara bağışlaması dikkat çekerken, vasiyette kızı Tuğçe Tayfur'un adının geçmemesi krize neden oldu. Tuğçe Tayfur'un babasının mal varlığına kayyum atanması için talepte bulunduğu belirtildi.
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan sanatçının vasiyeti, ölümünden günler sonra açıklandı.
Ünlü sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, yaptığı açıklamada, Tayfur’un halktan gördüğü sevgiyi karşılıksız bırakmamak adına mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladığını duyurdu.
Gözalıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ailemizin çınarı, canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklamak istemişti. Ancak ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Halkının sevgisini her zaman hisseden babamız, bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladı. Ailesi olarak onunla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Tuğçe Tayfur'dan sert tepki: Bu i̇şin peşini bırakmayacağım

Vasiyette adının geçmemesi üzerine Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Tuğçe Tayfur, abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak vasiyete tepki gösterdi. Açıklamasında, babasının böyle bir vasiyet hazırlamayacağını öne sürerek mal varlığının farklı kişilere devredildiğini iddia etti.
Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babamı biliyoruz. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, bütün mal varlığını kurumlara bırakırdı. Ama siz şunu unutmayın; kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Babamın mal varlığını kendi üzerinize geçirip, bağış adı altında reklam yapıyorsunuz. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum!"
Tuğçe Tayfur, iddialarını daha da ileri taşıyarak babasının eserleri ve mal varlığı üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti.
"Bırakın, babam dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır, Gözalıcılar’a değil!" diyerek tepki gösteren Tayfur, babasının ismi üzerinden prim yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Kayyum talebinde bulundu

Sabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur’un mal varlığına kayyum atanması için talepte bulundu.
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