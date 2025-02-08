https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-rapci-diddyye-yeni-dava-17-yasindaki-genc-cinsel-saldiri-iddiasiyla-mahkemeye-basvurdu-1093487616.html

Ünlü rapçi Diddy'ye yeni dava: 17 yaşındaki genç, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemeye başvurdu

Ünlü rapçi Diddy'ye yeni dava: 17 yaşındaki genç, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemeye başvurdu

Sputnik Türkiye

ABD’de 'seks ticareti' ve diğer suçlamalarla gündemde olan ünlü rapçi Sean Combs (Diddy), bu kez de 17 yaşındaki bir genç tarafından cinsel saldırı iddiasıyla... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T11:44+0300

2025-02-08T11:44+0300

2025-02-08T11:44+0300

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cinsel saldırı

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çocuklara yönelik cinsel istismar

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ABD’nin ünlü rapçisi ve müzik prodüktörü Sean Combs, nam-ı diğer Diddy, son aylarda adını karıştırdığı davalarla gündemden düşmüyor. Daha önce 'seks ticareti' ve benzeri suçlamalarla gözaltına alınan Diddy, bu kez de cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya.Davayı açan kişi, iddialara göre 17 yaşında bir genç. Genç, Diddy'nin bir gece kulübünde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor. Davacı, olayın 2000'li yılların başında gerçekleştiğini ve uzun süredir bu durumu gizlemek zorunda kaldığını belirtti. Ancak, son dönemde Diddy hakkında ortaya çıkan diğer iddiaların kendisini cesaretlendirdiğini ve adaletin peşine düştüğünü söyledi.Diddy'nin avukatları ise iddiaları kesin bir dille reddederek, bunların "asılsız ve itibar zedelemeye yönelik" olduğunu savundu. Avukatlar, müvekkillerinin hukuki süreçte haklılığını kanıtlayacağına dair güvence verdi.Bu dava, Diddy hakkında son dönemde artan yasal sorunların yalnızca bir parçası. Ünlü rapçi, daha önce de farklı kişiler tarafından benzer suçlamalarla mahkemeye verilmişti. Ancak bu yeni dava, özellikle mağdurun yaşı nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/diddy-cinsel-istismar-suclamalarinda-yeni-iddialar-iki-kadin-daha-dava-acti-1093231937.html

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abd, sean combs, cinsel saldırı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar