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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/unlu-rapci-diddyye-yeni-dava-17-yasindaki-genc-cinsel-saldiri-iddiasiyla-mahkemeye-basvurdu-1093487616.html
Ünlü rapçi Diddy'ye yeni dava: 17 yaşındaki genç, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemeye başvurdu
Ünlü rapçi Diddy'ye yeni dava: 17 yaşındaki genç, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemeye başvurdu
Sputnik Türkiye
ABD’de 'seks ticareti' ve diğer suçlamalarla gündemde olan ünlü rapçi Sean Combs (Diddy), bu kez de 17 yaşındaki bir genç tarafından cinsel saldırı iddiasıyla... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T11:44+0300
2025-02-08T11:44+0300
dünya
abd
sean combs
cinsel saldırı
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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ABD’nin ünlü rapçisi ve müzik prodüktörü Sean Combs, nam-ı diğer Diddy, son aylarda adını karıştırdığı davalarla gündemden düşmüyor. Daha önce 'seks ticareti' ve benzeri suçlamalarla gözaltına alınan Diddy, bu kez de cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya.Davayı açan kişi, iddialara göre 17 yaşında bir genç. Genç, Diddy'nin bir gece kulübünde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor. Davacı, olayın 2000'li yılların başında gerçekleştiğini ve uzun süredir bu durumu gizlemek zorunda kaldığını belirtti. Ancak, son dönemde Diddy hakkında ortaya çıkan diğer iddiaların kendisini cesaretlendirdiğini ve adaletin peşine düştüğünü söyledi.Diddy'nin avukatları ise iddiaları kesin bir dille reddederek, bunların "asılsız ve itibar zedelemeye yönelik" olduğunu savundu. Avukatlar, müvekkillerinin hukuki süreçte haklılığını kanıtlayacağına dair güvence verdi.Bu dava, Diddy hakkında son dönemde artan yasal sorunların yalnızca bir parçası. Ünlü rapçi, daha önce de farklı kişiler tarafından benzer suçlamalarla mahkemeye verilmişti. Ancak bu yeni dava, özellikle mağdurun yaşı nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/diddy-cinsel-istismar-suclamalarinda-yeni-iddialar-iki-kadin-daha-dava-acti-1093231937.html
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abd, sean combs, cinsel saldırı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
abd, sean combs, cinsel saldırı, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Ünlü rapçi Diddy'ye yeni dava: 17 yaşındaki genç, cinsel saldırı iddiasıyla mahkemeye başvurdu

11:44 08.02.2025
© AP Photo / Evan AgostiniSean Combs
Sean Combs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Evan Agostini
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ABD’de 'seks ticareti' ve diğer suçlamalarla gündemde olan ünlü rapçi Sean Combs (Diddy), bu kez de 17 yaşındaki bir genç tarafından cinsel saldırı iddiasıyla dava edildi. İddiaya göre, olay bir gece kulübünde yaşandı. Diddy'nin avukatları, iddiaları kesinlikle reddederken, davayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ABD’nin ünlü rapçisi ve müzik prodüktörü Sean Combs, nam-ı diğer Diddy, son aylarda adını karıştırdığı davalarla gündemden düşmüyor. Daha önce 'seks ticareti' ve benzeri suçlamalarla gözaltına alınan Diddy, bu kez de cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya.
Davayı açan kişi, iddialara göre 17 yaşında bir genç. Genç, Diddy'nin bir gece kulübünde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor. Davacı, olayın 2000'li yılların başında gerçekleştiğini ve uzun süredir bu durumu gizlemek zorunda kaldığını belirtti. Ancak, son dönemde Diddy hakkında ortaya çıkan diğer iddiaların kendisini cesaretlendirdiğini ve adaletin peşine düştüğünü söyledi.
Diddy'nin avukatları ise iddiaları kesin bir dille reddederek, bunların "asılsız ve itibar zedelemeye yönelik" olduğunu savundu. Avukatlar, müvekkillerinin hukuki süreçte haklılığını kanıtlayacağına dair güvence verdi.
Bu dava, Diddy hakkında son dönemde artan yasal sorunların yalnızca bir parçası. Ünlü rapçi, daha önce de farklı kişiler tarafından benzer suçlamalarla mahkemeye verilmişti. Ancak bu yeni dava, özellikle mağdurun yaşı nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Forbes dergisi,dünyanın en çok kazanan ünlülerini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Diddy cinsel istismar suçlamalarında yeni iddialar: İki kadın daha dava açtı
31 Ocak, 10:50
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