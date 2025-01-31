https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/diddy-cinsel-istismar-suclamalarinda-yeni-iddialar-iki-kadin-daha-dava-acti-1093231937.html
Diddy cinsel istismar suçlamalarında yeni iddialar: İki kadın daha dava açtı
Diddy cinsel istismar suçlamalarında yeni iddialar: İki kadın daha dava açtı
Sputnik Türkiye
Sean "Diddy" Combs'a açılan cinsel istismar davasında yeni suçlamalar gündeme geldi. Mahkemeye sunulan yeni iddianamede, rapçinin iki kadını daha insan... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T10:50+0300
2025-01-31T10:50+0300
2025-01-31T10:50+0300
dünya
abd
sean combs
p. diddy
cinsel istismar
dava
iddianame
hapishane
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ABD’de 'Diddy' ve 'Puff Diddy' lakaplarıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında yeni iddialar ortaya atıldı. Mahkemeye sunulan ek iddianamede, Combs’un iki kadını daha seks ticaretine zorladığı öne sürüldü.Söz konusu iddialar, rapçiye yönelik devam eden davaya eklenen yeni ifadelerle gündeme geldi. Yeni iddianame kapsamında, Combs 2 kadını daha 'seks ticaretine zorlamakla' suçlanırken, mağdurlardan birini balkondan sarkıttığı da iddia edildi.Daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan Combs’un avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunuyor. Combs cephesinden yeni iddianame hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddiaların mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.Combs'a yöneltilen iddialar arasında, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nin after partisinde 13 yaşındaki bir kıza ve 2005 yılında 10 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı davalar da bulunuyor. Hakkında son açılan davada, ünlü şarkıcı 3 adama tecavüzle suçlanmıştı.Diddy, Eylül 2024'te Manhattan'da tutuklanmasının ardından haraç kesme, seks ticareti ve fuhuşa zorlamakla suçlandı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden şarkıcı, Brooklyn'de gözaltında tutulmaya devam ediyor. Davası 5 Mayıs'ta görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yakinlari-diddy-hakkinda-bilinmeyenleri-anlatti-her-seyden-pacayi-kurtarabilir-1092320750.html
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abd, sean combs, p. diddy, cinsel istismar, dava, iddianame, hapishane
abd, sean combs, p. diddy, cinsel istismar, dava, iddianame, hapishane
Diddy cinsel istismar suçlamalarında yeni iddialar: İki kadın daha dava açtı
Sean "Diddy" Combs'a açılan cinsel istismar davasında yeni suçlamalar gündeme geldi. Mahkemeye sunulan yeni iddianamede, rapçinin iki kadını daha insan ticaretine zorladığı öne sürüldü.
ABD’de 'Diddy' ve 'Puff Diddy' lakaplarıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında yeni iddialar ortaya atıldı. Mahkemeye sunulan ek iddianamede, Combs’un iki kadını daha seks ticaretine zorladığı öne sürüldü.
Söz konusu iddialar, rapçiye yönelik devam eden davaya eklenen yeni ifadelerle gündeme geldi. Yeni iddianame kapsamında, Combs 2 kadını daha 'seks ticaretine zorlamakla' suçlanırken, mağdurlardan birini balkondan sarkıttığı da iddia edildi.
Daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan Combs’un avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunuyor. Combs cephesinden yeni iddianame hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu iddiaların mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Combs'a yöneltilen iddialar arasında, 2000 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nin after partisinde 13 yaşındaki bir kıza ve 2005 yılında 10 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı davalar da bulunuyor. Hakkında son açılan davada, ünlü şarkıcı 3 adama tecavüzle suçlanmıştı.
Diddy, Eylül 2024'te Manhattan'da tutuklanmasının ardından haraç kesme, seks ticareti ve fuhuşa zorlamakla suçlandı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden şarkıcı, Brooklyn'de gözaltında tutulmaya devam ediyor. Davası 5 Mayıs'ta görülecek.