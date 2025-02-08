https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukraynali-vekil-zelenskiy-munihte-ukraynaya-iliskin-baris-surecini-bozmaya-calisacak-1093500376.html

Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak

Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Münih'te Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin çabaları baltalamaya çalışacağını ifade... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T23:00+0300

2025-02-08T23:00+0300

2025-02-08T22:59+0300

dünya

aleksandr dubinskiy

yüksek rada

ukrayna

vladimir zelenskiy

telegram

ihtilaf

çözüm süreci

münih güvenlik konferansı

andrey yermak

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Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy’in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarını baltalamaya çalışacağına dikkat çekti.Dubinskiy, “Zelenskiy, bu süreçte biraz anormal görünmeye bile hazır; yine NATO ve nükleer bomba talep edecek. Amaç onları elde etmek değil, imkansız olduğu aşikar olan şartları ortaya koymak” ifadelerine yer verdi.Dubinskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin ise gerçekçi olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna delegasyonunun Münih Güvenlik Konferansı’nda çatışmayı sona erdirmeye yönelik vizyonunu sunacağını belirtmişti. Yermak ayrıca, Washington'un Ukrayna’ya ilişkin planlarını hazırlamadan önce Kiev'in ABD ile istişarelerde bulunmak istediğini de vurgulamıştı.Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html

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Sputnik Türkiye

aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, vladimir zelenskiy, telegram, ihtilaf, çözüm süreci, münih güvenlik konferansı, andrey yermak