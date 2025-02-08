https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukraynali-vekil-zelenskiy-munihte-ukraynaya-iliskin-baris-surecini-bozmaya-calisacak-1093500376.html
Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Münih'te Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin çabaları baltalamaya çalışacağını ifade... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T23:00+0300
2025-02-08T23:00+0300
2025-02-08T22:59+0300
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aleksandr dubinskiy
yüksek rada
ukrayna
vladimir zelenskiy
telegram
ihtilaf
çözüm süreci
münih güvenlik konferansı
andrey yermak
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Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy’in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarını baltalamaya çalışacağına dikkat çekti.Dubinskiy, “Zelenskiy, bu süreçte biraz anormal görünmeye bile hazır; yine NATO ve nükleer bomba talep edecek. Amaç onları elde etmek değil, imkansız olduğu aşikar olan şartları ortaya koymak” ifadelerine yer verdi.Dubinskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin ise gerçekçi olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna delegasyonunun Münih Güvenlik Konferansı’nda çatışmayı sona erdirmeye yönelik vizyonunu sunacağını belirtmişti. Yermak ayrıca, Washington'un Ukrayna’ya ilişkin planlarını hazırlamadan önce Kiev'in ABD ile istişarelerde bulunmak istediğini de vurgulamıştı.Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html
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aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, vladimir zelenskiy, telegram, ihtilaf, çözüm süreci, münih güvenlik konferansı, andrey yermak
aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, vladimir zelenskiy, telegram, ihtilaf, çözüm süreci, münih güvenlik konferansı, andrey yermak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Münih'te Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin çabaları baltalamaya çalışacağını ifade etti.
Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy’in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarını baltalamaya çalışacağına dikkat çekti.
Dubinskiy, “Zelenskiy, bu süreçte biraz anormal görünmeye bile hazır; yine NATO ve nükleer bomba talep edecek. Amaç onları elde etmek değil, imkansız olduğu aşikar olan şartları ortaya koymak” ifadelerine yer verdi.
Dubinskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin ise gerçekçi olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna delegasyonunun Münih Güvenlik Konferansı’nda çatışmayı sona erdirmeye yönelik vizyonunu sunacağını belirtmişti. Yermak ayrıca, Washington'un Ukrayna’ya ilişkin planlarını hazırlamadan önce Kiev'in ABD ile istişarelerde bulunmak istediğini de vurgulamıştı.
Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.