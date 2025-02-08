Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgası 10 gün daha etkili
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukraynali-vekil-zelenskiy-munihte-ukraynaya-iliskin-baris-surecini-bozmaya-calisacak-1093500376.html
Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Münih'te Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin çabaları baltalamaya çalışacağını ifade... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T23:00+0300
2025-02-08T22:59+0300
dünya
aleksandr dubinskiy
yüksek rada
ukrayna
vladimir zelenskiy
telegram
ihtilaf
çözüm süreci
münih güvenlik konferansı
andrey yermak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040036_0:41:794:488_1920x0_80_0_0_89c9c6f4748b1ff5573d547188d5043d.png
Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy’in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarını baltalamaya çalışacağına dikkat çekti.Dubinskiy, “Zelenskiy, bu süreçte biraz anormal görünmeye bile hazır; yine NATO ve nükleer bomba talep edecek. Amaç onları elde etmek değil, imkansız olduğu aşikar olan şartları ortaya koymak” ifadelerine yer verdi.Dubinskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin ise gerçekçi olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna delegasyonunun Münih Güvenlik Konferansı’nda çatışmayı sona erdirmeye yönelik vizyonunu sunacağını belirtmişti. Yermak ayrıca, Washington'un Ukrayna’ya ilişkin planlarını hazırlamadan önce Kiev'in ABD ile istişarelerde bulunmak istediğini de vurgulamıştı.Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040036_45:0:750:529_1920x0_80_0_0_221a47e9a2b29ccaa5653cd04b4b67ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, vladimir zelenskiy, telegram, ihtilaf, çözüm süreci, münih güvenlik konferansı, andrey yermak
aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, vladimir zelenskiy, telegram, ihtilaf, çözüm süreci, münih güvenlik konferansı, andrey yermak

Ukraynalı vekil: Zelenskiy Münih'te Ukrayna’ya ilişkin barış sürecini bozmaya çalışacak

23:00 08.02.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
Abone ol
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Münih'te Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin çabaları baltalamaya çalışacağını ifade etti.
Ukrayna’da vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy’in Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'daki ihtilafı çözme çabalarını baltalamaya çalışacağına dikkat çekti.
Dubinskiy, “Zelenskiy, bu süreçte biraz anormal görünmeye bile hazır; yine NATO ve nükleer bomba talep edecek. Amaç onları elde etmek değil, imkansız olduğu aşikar olan şartları ortaya koymak” ifadelerine yer verdi.
Dubinskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin ise gerçekçi olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna delegasyonunun Münih Güvenlik Konferansı’nda çatışmayı sona erdirmeye yönelik vizyonunu sunacağını belirtmişti. Yermak ayrıca, Washington'un Ukrayna’ya ilişkin planlarını hazırlamadan önce Kiev'in ABD ile istişarelerde bulunmak istediğini de vurgulamıştı.
Münih Güvenlik Konferansı Almanya'da 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
DÜNYA
Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak
5 Şubat, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала