https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html

Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak

Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planını önümüzdeki hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklayacağını aktardı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T21:55+0300

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2025-02-05T21:54+0300

dünya

abd

donald trump

keith kellogg

ukrayna

rusya

barış planı

münih güvenlik konferansı

bloomberg

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik barış planı 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklanacak.Haberde, “Taslak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg tarafından müttefiklere sunulacak” denildi.Daha önce Kellogg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki olası müzakerlerde kaldıraç etkisi yaratacağını söylemişti. Kellogg ayrıca ateşkes ve kalıcı barışın yıllar yerine aylar içinde sağlanabileceğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html

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abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya, barış planı, münih güvenlik konferansı, bloomberg