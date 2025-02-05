https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bati-basini-abd-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-planini-onumuzdeki-hafta-sunacak-1093401309.html
Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak
Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak
Sputnik Türkiye
Bloomberg, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planını önümüzdeki hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklayacağını aktardı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T21:55+0300
2025-02-05T21:55+0300
2025-02-05T21:54+0300
dünya
abd
donald trump
keith kellogg
ukrayna
rusya
barış planı
münih güvenlik konferansı
bloomberg
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik barış planı 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklanacak.Haberde, “Taslak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg tarafından müttefiklere sunulacak” denildi.Daha önce Kellogg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki olası müzakerlerde kaldıraç etkisi yaratacağını söylemişti. Kellogg ayrıca ateşkes ve kalıcı barışın yıllar yerine aylar içinde sağlanabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-abdye-ukrayna-mesaji-yemegi-yemeden-once-fiyatina-1093400894.html
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abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya, barış planı, münih güvenlik konferansı, bloomberg
abd, donald trump, keith kellogg, ukrayna, rusya, barış planı, münih güvenlik konferansı, bloomberg
Batı basını: ABD, Ukrayna ihtilafına yönelik barış planını önümüzdeki hafta sunacak
Bloomberg, ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planını önümüzdeki hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklayacağını aktardı.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın çözümüne yönelik barış planı 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklanacak.
Haberde, “Taslak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg tarafından müttefiklere sunulacak” denildi.
Daha önce Kellogg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki olası müzakerlerde kaldıraç etkisi yaratacağını söylemişti. Kellogg ayrıca ateşkes ve kalıcı barışın yıllar yerine aylar içinde sağlanabileceğini ifade etmişti.