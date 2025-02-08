https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukrayna-ordusu-dhcnin-makayevka-kentini-bombaladi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1093495942.html
Ukrayna ordusu DHC’nin Makayevka kentini bombaladı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu DHC’nin Makayevka kentini bombaladı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kent merkezine yönelik Ukrayna bombardımanında bir kadının öldüğü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığı... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T17:54+0300
2025-02-08T17:54+0300
2025-02-08T17:53+0300
dünya
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makeyevka
donetsk
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ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
sivil
denis puşilin
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DHC lideri Denis Puşilin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Makeyevka'nın merkezine yönelik bombardımanında bir kadının öldüğünü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığını belirtti.Puşilin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Makeyevka'nın merkezini vurmak için insanların yoğun olduğu hafta sonunu seçti. Ne yazık ki genç bir kadın hayatını kaybetti. İlk verilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.Yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirten Puşilin, saldırıda ayrıca birçok apartman ve 15 otomobilin de hasar gördüğünü kaydetti.Puşilin, önümüzdeki günlerde soğuklar artacağı için gerekli tüm yardımın sağlanması ve evlerdeki kırık camların değiştirilmesi talimatını verdiğini vurgulayarak, “Düşman geri çekilirken hala gücünün yettiği sivillerden intikam almaya çalışıyor” ifadesini kullandı.Donetsk'e kuzeydoğudan komşu olan Makeyevka, yaklaşık 350 bin nüfusa sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-ukraynanin-kaybi-bin-200den-fazla-asker-oldu-1093489862.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), makeyevka , donetsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil, denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc), makeyevka , donetsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil, denis puşilin
Ukrayna ordusu DHC’nin Makayevka kentini bombaladı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kent merkezine yönelik Ukrayna bombardımanında bir kadının öldüğü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
DHC lideri Denis Puşilin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Makeyevka'nın merkezine yönelik bombardımanında bir kadının öldüğünü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Puşilin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Makeyevka'nın merkezini vurmak için insanların yoğun olduğu hafta sonunu seçti. Ne yazık ki genç bir kadın hayatını kaybetti. İlk verilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.
Yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirten Puşilin, saldırıda ayrıca birçok apartman ve 15 otomobilin de hasar gördüğünü kaydetti.
Puşilin, önümüzdeki günlerde soğuklar artacağı için gerekli tüm yardımın sağlanması ve evlerdeki kırık camların değiştirilmesi talimatını verdiğini vurgulayarak, “Düşman geri çekilirken hala gücünün yettiği sivillerden intikam almaya çalışıyor” ifadesini kullandı.
Donetsk'e kuzeydoğudan komşu olan Makeyevka, yaklaşık 350 bin nüfusa sahip.