https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukrayna-ordusu-dhcnin-makayevka-kentini-bombaladi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1093495942.html

Ukrayna ordusu DHC’nin Makayevka kentini bombaladı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu DHC’nin Makayevka kentini bombaladı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kent merkezine yönelik Ukrayna bombardımanında bir kadının öldüğü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığı... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T17:54+0300

2025-02-08T17:54+0300

2025-02-08T17:53+0300

dünya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

makeyevka

donetsk

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

sivil

denis puşilin

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DHC lideri Denis Puşilin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Makeyevka'nın merkezine yönelik bombardımanında bir kadının öldüğünü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığını belirtti.Puşilin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Makeyevka'nın merkezini vurmak için insanların yoğun olduğu hafta sonunu seçti. Ne yazık ki genç bir kadın hayatını kaybetti. İlk verilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.Yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirten Puşilin, saldırıda ayrıca birçok apartman ve 15 otomobilin de hasar gördüğünü kaydetti.Puşilin, önümüzdeki günlerde soğuklar artacağı için gerekli tüm yardımın sağlanması ve evlerdeki kırık camların değiştirilmesi talimatını verdiğini vurgulayarak, “Düşman geri çekilirken hala gücünün yettiği sivillerden intikam almaya çalışıyor” ifadesini kullandı.Donetsk'e kuzeydoğudan komşu olan Makeyevka, yaklaşık 350 bin nüfusa sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-ukraynanin-kaybi-bin-200den-fazla-asker-oldu-1093489862.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc), makeyevka , donetsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil, denis puşilin