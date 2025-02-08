https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-ukraynanin-kaybi-bin-200den-fazla-asker-oldu-1093489862.html
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha ele geçirdi: Ukrayna'nın kaybı bin 200'den fazla asker oldu
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha ele geçirdi: Ukrayna'nın kaybı bin 200'den fazla asker oldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:13+0300
2025-02-08T13:13+0300
2025-02-08T13:12+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dzerjinsk köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 205 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen doğalgaz tesislerine hasar verildi, hava üslerinin altyapısı, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 93 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdeki-yer-alti-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yuzden-50nin-altina-dustu-1093489315.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, dzerjinsk, ukrayna ordusu, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, dzerjinsk, ukrayna ordusu, himars
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha ele geçirdi: Ukrayna'nın kaybı bin 200'den fazla asker oldu
Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek kontrol alanını genişletti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dzerjinsk köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 205 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen doğalgaz tesislerine hasar verildi, hava üslerinin altyapısı, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 93 insansız hava aracını engelledi.