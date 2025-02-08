https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-ukraynanin-kaybi-bin-200den-fazla-asker-oldu-1093489862.html

Rus ordusu bir yerleşim birimini daha ele geçirdi: Ukrayna'nın kaybı bin 200'den fazla asker oldu

Rus ordusu bir yerleşim birimini daha ele geçirdi: Ukrayna'nın kaybı bin 200'den fazla asker oldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta ulusal güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirerek... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T13:13+0300

2025-02-08T13:13+0300

2025-02-08T13:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dzerjinsk köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 205 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen doğalgaz tesislerine hasar verildi, hava üslerinin altyapısı, İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 93 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdeki-yer-alti-dogalgaz-depolarindaki-doluluk-orani-yuzden-50nin-altina-dustu-1093489315.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

dzerjinsk

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