https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulun-nufusu-15-milyonu-gecti--ama-istanbulda-yasayanlar-aslen-nereli-istanbulda-en-cok-nereli-1093423111.html
İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti: Ama İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? İstanbul'da en çok nereli var?
İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti: Ama İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? İstanbul'da en çok nereli var?
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti. Peki kaçının kütüğü İstanbul'da. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T13:28+0300
2025-02-06T13:28+0300
2025-02-06T13:28+0300
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İstanbul'un nüfusu TÜİK'in son verilerine göre 2024 sonu itibariyle bir önceki yıla göre 45 bin 678k kişi arttı ve tam 15 milyon 701 bin 602'ye yükseldi. Ama 2024 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğü de İstanbul. Peki kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğünün hangi illere kayıtlı? İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok nereli var?Verilere göre İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşlar var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Onu 546 bin 718 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin8 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de yine İstanbul'da yaşıyor. Listedeki bazı iller şöyle sıralanıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-ne-kadar-oldu-1093414375.html
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istanbul nüfusu, istanbulun nüfusu ne kadar oldu, istanbulda en çok kim yaşıyor, istanbulda en çok nereli var, istanbulda en çok sivaslı mı var, istanbulun nüfusu kaç, istanbulluların sayısı, istanbulda en çok kimler yaşıyor, istanbulda sivaslı sayısı kaç,. istanbulda trabzonlu sayısı kaç, istanbulda erzurumlu sayısı kaç, istanbulda rizeli sayısı kaç,
İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti: Ama İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? İstanbul'da en çok nereli var?
TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti. Peki kaçının kütüğü İstanbul'da.
İstanbul'un nüfusu TÜİK'in son verilerine göre 2024 sonu itibariyle bir önceki yıla göre 45 bin 678k kişi arttı ve tam 15 milyon 701 bin 602'ye yükseldi. Ama 2024 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 139 bin 544'ünün kütüğü de İstanbul. Peki kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğünün hangi illere kayıtlı? İstanbul'da en çok nereli var?
İstanbul'da en çok nereli var?
Verilere göre İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşlar var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Onu 546 bin 718 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.
İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 485 bin8 500, Tokatlı sayısı ise 475 bin 471 olarak belirlendi. Erzurum nüfusuna kayıtlı 456 bin 192 kişi de yine İstanbul'da yaşıyor.
Listedeki bazı iller şöyle sıralanıyor