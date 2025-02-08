Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kandilli-rasathanesi-acikladi-turkiyede-tsunami-tehlikesi-olan-bolgeler-belli-oldu-1093483615.html
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı. Raporda, son bir haftada 1513 depremin kaydedildiği... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T09:06+0300
2025-02-08T09:06+0300
türkiye
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
tsunami
ege denizi
deprem
antalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093483760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61065bf4c043505bba4534d35e5a46b5.jpg
Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olurken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.Rapor, Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.Tsunami riski devam ediyorSözcü'nün haberine göre raporda, 1956 yılında Güney Ege'de meydana gelen Amorgos depremine atıf yapılarak, geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı.“Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalga oluşmuş, kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmişti. Tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşmış ve 250 metre içeriye ilerlemişti.”Uzmanlar, Santorini ve çevresindeki sismik aktivitenin, bölgedeki potansiyel tsunami riskinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.Tsunami tehlikesi altındaki bölgeler açıklandıKandilli raporuna göre, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi altında olan bölgeler Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi.Raporda şu ifadelere yer verildi:“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html
türkiye
ege denizi
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093483760_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_886f8692ff604f9995955e2c3d8a3b9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, tsunami, ege denizi, deprem, antalya
kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, tsunami, ege denizi, deprem, antalya

Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu

09:06 08.02.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTsunami riski
Tsunami riski - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı. Raporda, son bir haftada 1513 depremin kaydedildiği belirtilirken, Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği vurgulandı.
Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olurken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.
Rapor, Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Tsunami riski devam ediyor

Sözcü'nün haberine göre raporda, 1956 yılında Güney Ege'de meydana gelen Amorgos depremine atıf yapılarak, geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı.
“Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalga oluşmuş, kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmişti. Tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşmış ve 250 metre içeriye ilerlemişti.”
Uzmanlar, Santorini ve çevresindeki sismik aktivitenin, bölgedeki potansiyel tsunami riskinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Tsunami tehlikesi altındaki bölgeler açıklandı

Kandilli raporuna göre, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi altında olan bölgeler Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
SON DEPREMLER
Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu
08:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала