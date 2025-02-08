https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kandilli-rasathanesi-acikladi-turkiyede-tsunami-tehlikesi-olan-bolgeler-belli-oldu-1093483615.html
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı. Raporda, son bir haftada 1513 depremin kaydedildiği... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T09:06+0300
2025-02-08T09:06+0300
2025-02-08T09:06+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
tsunami
ege denizi
deprem
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Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olurken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.Rapor, Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.Tsunami riski devam ediyorSözcü'nün haberine göre raporda, 1956 yılında Güney Ege'de meydana gelen Amorgos depremine atıf yapılarak, geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı.“Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalga oluşmuş, kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmişti. Tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşmış ve 250 metre içeriye ilerlemişti.”Uzmanlar, Santorini ve çevresindeki sismik aktivitenin, bölgedeki potansiyel tsunami riskinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.Tsunami tehlikesi altındaki bölgeler açıklandıKandilli raporuna göre, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi altında olan bölgeler Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi.Raporda şu ifadelere yer verildi:“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html
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kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, tsunami, ege denizi, deprem, antalya
kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, tsunami, ege denizi, deprem, antalya
Kandilli Rasathanesi açıkladı: Türkiye’de tsunami tehlikesi olan bölgeler belli oldu
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı. Raporda, son bir haftada 1513 depremin kaydedildiği belirtilirken, Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği vurgulandı.
Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olurken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini belirtti.
Rapor, Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Tsunami riski devam ediyor
Sözcü'nün haberine göre raporda, 1956 yılında Güney Ege'de meydana gelen Amorgos depremine atıf yapılarak, geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı.
“Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalga oluşmuş, kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmişti. Tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşmış ve 250 metre içeriye ilerlemişti.”
Uzmanlar, Santorini ve çevresindeki sismik aktivitenin, bölgedeki potansiyel tsunami riskinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.
Tsunami tehlikesi altındaki bölgeler açıklandı
Kandilli raporuna göre, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi altında olan bölgeler Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi.
Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”