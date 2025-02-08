Trump, Biden'ın ulusal güvenlik raporlarına erişimini engelledi: 'Kovuldun'

"Joe Biden'ın gizli bilgilere erişim almaya devam etmesine gerek yoktur. Bu nedenle, Joe Biden'ın Güvenlik Yetkilerini derhal iptal ediyor ve günlük İstihbarat Raporlarını durduruyoruz. Bu emsal, 2021'de Biden tarafından konulmuştu; o zamanlar İstihbarat Topluluğu'na (IC), eski Başkanlara sağlanan bir ayrıcalık olan Ulusal Güvenlik detaylarına erişimden 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı (BEN!) men etmelerini talimat vermişti. Hur Raporu, Biden'ın "zayıf hafıza" sorunu yaşadığını ve hatta "zirve döneminde" bile hassas bilgilerin kendisine emanet edilemeyeceğini ortaya koydu. Ulusal Güvenliğimizi her zaman koruyacağım — JOE, KOVULDUN. AMERİKA'YI YİNE BÜYÜK YAP!"