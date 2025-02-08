https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-bidenin-ulusal-guvenlik-raporlarina-erisimini-engelledi-kovuldun-1093481448.html
Trump, Biden'ın ulusal güvenlik raporlarına erişimini engelledi: 'Kovuldun'
Trump, Biden'ın ulusal güvenlik raporlarına erişimini engelledi: 'Kovuldun'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişim iznini iptal etti. Trump açıklamasında, Biden'ın 'zayıf hafıza' sorununu vurglayarak... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T04:25+0300
2025-02-08T04:25+0300
2025-02-08T04:25+0300
dünya
joe biden
abd
donald trump
ulusal güvenlik yasası
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platforumundan yaptığı paylaşımda, eski başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişimesine gerek olmadığını söyleyerek Biden'ın güvenlik yetkilerini iptal ettiğini ve günlük istihbarat raporlarına erişimini durdurduğunu açıkladı.Açıklamasında Trump, 2021'de Biden'ın kendisini ulusal güvenlik detaylarına erişmekten med ettiğini hatırlatarak, "Hur Raporu, Biden'ın 'zayıf hafıza' sorunu yaşadığını ve 'en iyi döneminde' bile hassas bilgilerin kendisine emanet edilemeyeceğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-musktan-pentagonu-talep-etti-maalesef-oldukca-kotu-seyler-goreceksiniz-1093480091.html
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joe biden, abd, donald trump, ulusal güvenlik yasası
joe biden, abd, donald trump, ulusal güvenlik yasası
Trump, Biden'ın ulusal güvenlik raporlarına erişimini engelledi: 'Kovuldun'
ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişim iznini iptal etti. Trump açıklamasında, Biden'ın 'zayıf hafıza' sorununu vurglayarak, "Joe, kovuldun" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platforumundan yaptığı paylaşımda, eski başkan Joe Biden'ın gizli bilgilere erişimesine gerek olmadığını söyleyerek Biden'ın güvenlik yetkilerini iptal ettiğini ve günlük istihbarat raporlarına erişimini durdurduğunu açıkladı.
Açıklamasında Trump, 2021'de Biden'ın kendisini ulusal güvenlik detaylarına erişmekten med ettiğini hatırlatarak, "Hur Raporu, Biden'ın 'zayıf hafıza' sorunu yaşadığını ve 'en iyi döneminde' bile hassas bilgilerin kendisine emanet edilemeyeceğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Joe Biden'ın gizli bilgilere erişim almaya devam etmesine gerek yoktur. Bu nedenle, Joe Biden'ın Güvenlik Yetkilerini derhal iptal ediyor ve günlük İstihbarat Raporlarını durduruyoruz. Bu emsal, 2021'de Biden tarafından konulmuştu; o zamanlar İstihbarat Topluluğu'na (IC), eski Başkanlara sağlanan bir ayrıcalık olan Ulusal Güvenlik detaylarına erişimden 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı (BEN!) men etmelerini talimat vermişti. Hur Raporu, Biden'ın "zayıf hafıza" sorunu yaşadığını ve hatta "zirve döneminde" bile hassas bilgilerin kendisine emanet edilemeyeceğini ortaya koydu. Ulusal Güvenliğimizi her zaman koruyacağım — JOE, KOVULDUN. AMERİKA'YI YİNE BÜYÜK YAP!"