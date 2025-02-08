https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/trump-musktan-pentagonu-talep-etti-maalesef-oldukca-kotu-seyler-goreceksiniz-1093480091.html
Trump, Musk'tan 'Pentagon'u' talep etti: 'Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz'
Trump, Musk'tan 'Pentagon'u' talep etti: 'Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısında Musk'tan Eğitim Bakanlığı ve Pentagon'u incelemesini talep etti. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T00:12+0300
2025-02-08T00:12+0300
2025-02-08T00:47+0300
dünya
donald trump
abd
elon musk
pentagon
federal soruşturma bürosu (fbi)
fbi
musk
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk tarafından yürütülen ve federal kurumlardaki verimliliğin incelendiği denetimlere Savunma Bakanlığının da (Pentagon) dahil edildiğini açıkladı.'Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim'Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden bakacaklarını kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını ifade etti.Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz" şeklinde konuştu.Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım" dedi.'FBI yetkilileri yozlaşmış'Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını söyledi.'Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum'Kore Yarımadası hakınnda da açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temas dahil olmak üzere diplomatik çabalarına devam edeceğine işaret ederek, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz" dedi.Trump, "Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak. Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum. O dönemde savaşı durdurduğumu düşünüyorum. Eğer ilk seçimleri kazanmasaydım, çok kötü bir duruma düşecektiniz. Onunla iyi anlaşıyor olmam herkes için büyük bir avantaj. Yani ben onunla iyi geçiniyorum, o da benimle iyi geçiniyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.
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donald trump, abd, elon musk, pentagon, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, musk
donald trump, abd, elon musk, pentagon, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, musk
Trump, Musk'tan 'Pentagon'u' talep etti: 'Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz'
00:12 08.02.2025 (güncellendi: 00:47 08.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısında Musk'tan Eğitim Bakanlığı ve Pentagon'u incelemesini talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk tarafından yürütülen ve federal kurumlardaki verimliliğin incelendiği denetimlere Savunma Bakanlığının da (Pentagon) dahil edildiğini açıkladı.
'Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim'
Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden bakacaklarını kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını ifade etti.
Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz" şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım" dedi.
'FBI yetkilileri yozlaşmış'
Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını söyledi.
'Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum'
Kore Yarımadası hakınnda da açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temas dahil olmak üzere diplomatik çabalarına devam edeceğine işaret ederek, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz" dedi.
Trump, "Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak. Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum. O dönemde savaşı durdurduğumu düşünüyorum. Eğer ilk seçimleri kazanmasaydım, çok kötü bir duruma düşecektiniz. Onunla iyi anlaşıyor olmam herkes için büyük bir avantaj. Yani ben onunla iyi geçiniyorum, o da benimle iyi geçiniyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.