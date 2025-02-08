https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/tren-kazasinda-57-kisi-hayatini-kaybetmisti-yunanistanda-ogrenciler-adalet-icin-sokaga-dokuldu-1093492112.html
Tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da öğrenciler adalet için sokağa döküldü
Tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da öğrenciler adalet için sokağa döküldü
Sputnik Türkiye
Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasının yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, hükümetin ihmali olduğunu... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T15:20+0300
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Yunanistan’da 2023 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazası, aradan geçen zamana rağmen halkın hafızasında tazeliğini koruyor. Başkent Atina’da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, hükümetin kazadaki ihmalini, soruşmada yaşanan gecikmeleri ve yetkililerin olayı örtbas etmeye çalıştığını savunarak adalet talebinde bulundu.Ne olmuştu?28 Şubat 2023’te Yunanistan’ın Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde, yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu ülke tarihinin en ölümcül tren kazalarından biri yaşandı. Kazada çoğunluğu öğrenci, 57 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kazayla ilgili yapılan incelemelerde, demiryolu sinyalizasyon sistemlerindeki eksiklikler ve yetkililerin hataları gündeme geldi.Kazanın ardından demiryolu işletmesi ve hükümet yetkilileri sorumluluklarını kabul etmekte zorlanırken, olayın "önlenebilir bir facia" olduğu yönündeki eleştiriler büyüdü. Özellikle, sistemdeki teknik yetersizlikler ve insan hatasının trajediye yol açtığına dair raporlar, halkın tepkisini artırdı.Adalet talebi büyüyorAradan geçen bir yıla rağmen halk, kazanın sorumlularının hala cezalandırılmadığını düşünüyor. Atina sokaklarını dolduran protestocular, "katiller" ve "oksijenimiz yok, devleti katil yapan da bu" sloganları atarak hükümete ve yetkililere sert tepki gösterdi. Göstericiler, ihmali bulunan yetkililerin hesap vermesi ve kazayla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Adli soruşturma hala devam ediyor ve kurbanların çoğunun ölüm nedeni hala belirlenemedi.Tren kazasının ardından Yunanistan’da ulaşım altyapısına yönelik reform vaatleri verilmiş olsa da halk, güvenlik eksikliklerinin giderilmediğini ve sürecin yeterince hızlı işlemediğini düşünüyor. Gösteriler sırasında hükümete "adaleti sağlama" çağrısı yapan protestocular, benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için somut adımlar atılmasını istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/atinada-binlerce-kisi-57-kisinin-oldugu-tren-kazasini-protesto-etti-1093094141.html
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avrupa, yunanistan, tempi tren kazası, tren kazası, protesto, protesto gösterisi, öğrenci
avrupa, yunanistan, tempi tren kazası, tren kazası, protesto, protesto gösterisi, öğrenci
Tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da öğrenciler adalet için sokağa döküldü
Yunanistan’da 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasının yıl dönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, hükümetin ihmali olduğunu savunarak adalet çağrısında bulundu.
Yunanistan’da 2023 yılında meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazası, aradan geçen zamana rağmen halkın hafızasında tazeliğini koruyor. Başkent Atina’da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, hükümetin kazadaki ihmalini, soruşmada yaşanan gecikmeleri ve yetkililerin olayı örtbas etmeye çalıştığını savunarak adalet talebinde bulundu.
28 Şubat 2023’te Yunanistan’ın Larisa bölgesine bağlı Tempi kentinde, yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu ülke tarihinin en ölümcül tren kazalarından biri yaşandı. Kazada çoğunluğu öğrenci, 57 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kazayla ilgili yapılan incelemelerde, demiryolu sinyalizasyon sistemlerindeki eksiklikler ve yetkililerin hataları gündeme geldi.
Kazanın ardından demiryolu işletmesi ve hükümet yetkilileri sorumluluklarını kabul etmekte zorlanırken, olayın "önlenebilir bir facia" olduğu yönündeki eleştiriler büyüdü. Özellikle, sistemdeki teknik yetersizlikler ve insan hatasının trajediye yol açtığına dair raporlar, halkın tepkisini artırdı.
Aradan geçen bir yıla rağmen halk, kazanın sorumlularının hala cezalandırılmadığını düşünüyor. Atina sokaklarını dolduran protestocular, "katiller" ve "oksijenimiz yok, devleti katil yapan da bu" sloganları atarak hükümete ve yetkililere sert tepki gösterdi. Göstericiler, ihmali bulunan yetkililerin hesap vermesi ve kazayla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Adli soruşturma hala devam ediyor ve kurbanların çoğunun ölüm nedeni hala belirlenemedi.
Tren kazasının ardından Yunanistan’da ulaşım altyapısına yönelik reform vaatleri verilmiş olsa da halk, güvenlik eksikliklerinin giderilmediğini ve sürecin yeterince hızlı işlemediğini düşünüyor. Gösteriler sırasında hükümete "adaleti sağlama" çağrısı yapan protestocular, benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için somut adımlar atılmasını istiyor.