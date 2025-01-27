https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/atinada-binlerce-kisi-57-kisinin-oldugu-tren-kazasini-protesto-etti-1093094141.html

Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti

Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın en kötü tren felaketi olan ve 57 kişinin ölümüne yol açan Tempi tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, başkent... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T15:29+0300

2025-01-27T15:29+0300

2025-01-27T15:29+0300

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atina

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tren kazası

tren kazası

tempi tren kazası

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protesto gösterisi

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Yunanistan'ın Tempi mevkinde bir yolcu treni Şubat 2023'te karşı yönden gelen bir yük treni ile çarpış olayda 57 kişi yaşamını yitirmişti. Yakın zamanda basına yansıyan bir ses kaydı, hayatını kaybedenlerin bazılarının kaza sırasında değil kaza sonrası çıkan yangında öldüğüne işaret ediyordu. Hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, dün Atina'da düzenlenen protestolara katıldı. Zaman zaman göstericilerin polisle çatıştığı kameralara yansırken ses kaydında duyulan 'Oksijenim yok' sözü ise pankartlarda yer aldı.

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