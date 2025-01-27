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SON DAKİKA | Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi
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Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti
Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın en kötü tren felaketi olan ve 57 kişinin ölümüne yol açan Tempi tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, başkent... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T15:29+0300
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Yunanistan'ın Tempi mevkinde bir yolcu treni Şubat 2023'te karşı yönden gelen bir yük treni ile çarpış olayda 57 kişi yaşamını yitirmişti. Yakın zamanda basına yansıyan bir ses kaydı, hayatını kaybedenlerin bazılarının kaza sırasında değil kaza sonrası çıkan yangında öldüğüne işaret ediyordu. Hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, dün Atina'da düzenlenen protestolara katıldı. Zaman zaman göstericilerin polisle çatıştığı kameralara yansırken ses kaydında duyulan 'Oksijenim yok' sözü ise pankartlarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/slovakyayi-protestolar-sardi-hukumet-yabancilari-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093040206.html
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atina, yunanistan, tren kazası, tren kazası, tempi tren kazası, protesto, protesto gösterisi

Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti

15:29 27.01.2025
© AP Photo / Yorgos KarahalisAtina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti
Atina'da binlerce kişi, 57 kişinin öldüğü tren kazasını protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Yunanistan'ın en kötü tren felaketi olan ve 57 kişinin ölümüne yol açan Tempi tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, başkent Atina'daki protestoya katıldı. 2023'teki olayda bir yolcu treni, Tempi yakınlarında bir yük treniyle çarpışmış ve ön vagonlar alev almıştı.
Yunanistan'ın Tempi mevkinde bir yolcu treni Şubat 2023'te karşı yönden gelen bir yük treni ile çarpış olayda 57 kişi yaşamını yitirmişti. Yakın zamanda basına yansıyan bir ses kaydı, hayatını kaybedenlerin bazılarının kaza sırasında değil kaza sonrası çıkan yangında öldüğüne işaret ediyordu.
Hayatını kaybedenler için adalet isteyen binlerce kişi, dün Atina'da düzenlenen protestolara katıldı. Zaman zaman göstericilerin polisle çatıştığı kameralara yansırken ses kaydında duyulan 'Oksijenim yok' sözü ise pankartlarda yer aldı.
Slovakya'da hükümet karşıtı protestolar düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
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