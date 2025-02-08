https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/silivride-deniz-suyu-kiyidan-100-metre-cekildi-sahilde-adaciklar-olustu-1093498936.html
Silivri'de deniz suyu kıyıdan 100 metre çekildi: Sahilde adacıklar oluştu
Silivri'de deniz suyu kıyıdan 100 metre çekildi: Sahilde adacıklar oluştu
Sputnik Türkiye
Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T20:08+0300
2025-02-08T20:08+0300
2025-02-08T20:08+0300
türkiye
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hüseyin toros
silivri
istanbul teknik üniversitesi (itü)
deniz suyu
deniz suyu çekilmesi
sahil
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Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir" dedi.Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisardan-sonra-akyakada-da-deniz-cekildi-1093493573.html
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türkiye, hüseyin toros, silivri, istanbul teknik üniversitesi (itü), deniz suyu, deniz suyu çekilmesi, sahil
türkiye, hüseyin toros, silivri, istanbul teknik üniversitesi (itü), deniz suyu, deniz suyu çekilmesi, sahil
Silivri'de deniz suyu kıyıdan 100 metre çekildi: Sahilde adacıklar oluştu
Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.
Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir" dedi.
Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.