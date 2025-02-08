https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/silivride-deniz-suyu-kiyidan-100-metre-cekildi-sahilde-adaciklar-olustu-1093498936.html

Silivri'de deniz suyu kıyıdan 100 metre çekildi: Sahilde adacıklar oluştu

Silivri'de deniz suyu kıyıdan 100 metre çekildi: Sahilde adacıklar oluştu

Sputnik Türkiye

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

hüseyin toros

silivri

istanbul teknik üniversitesi (itü)

deniz suyu

deniz suyu çekilmesi

sahil

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Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir" dedi.Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisardan-sonra-akyakada-da-deniz-cekildi-1093493573.html

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türkiye, hüseyin toros, silivri, istanbul teknik üniversitesi (itü), deniz suyu, deniz suyu çekilmesi, sahil