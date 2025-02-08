https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisardan-sonra-akyakada-da-deniz-cekildi-1093493573.html
Seferihisar'dan sonra Akyaka'da da deniz çekildi
Seferihisar'dan sonra Akyaka'da da deniz çekildi
Sputnik Türkiye
Muğla Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi. Bölge sakinleri endişelenirken, uzmanlar korkulacak bir durum olmadığı bilgisini paylaştı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T15:53+0300
2025-02-08T15:53+0300
2025-02-08T15:53+0300
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muğla
akyaka
deprem
deniz çekilmesi
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İzmir Seferihisar'da denizin 200 metre çekilmesinin ardından bir haber de Muğla Akyaka'dan geldi. Akyaka'da deniz suyunun 30 metre çekilmesiyle birlikte bölge sakinleri korkarken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim" dedi. Gel-git olayından kaynaklanabilir"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü aktaran Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.Şu anda korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirimDeniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti. Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisarda-deniz-200-metre-cekildi-akillara-gelen-deprem-mi-sorusunu-uzmani-yanitladi-1093490355.html
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muğla, akyaka, deprem, deniz çekilmesi
muğla, akyaka, deprem, deniz çekilmesi
Seferihisar'dan sonra Akyaka'da da deniz çekildi
Muğla Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi. Bölge sakinleri endişelenirken, uzmanlar korkulacak bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.
İzmir Seferihisar'da denizin 200 metre çekilmesinin ardından bir haber de Muğla Akyaka'dan geldi. Akyaka'da deniz suyunun 30 metre çekilmesiyle birlikte bölge sakinleri korkarken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim" dedi.
Gel-git olayından kaynaklanabilir
"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca birkaç gündür deniz çekilmelerinin görüldüğünü aktaran Özçelik, bir yandan da Santorini Adası'nda yaşanan depremler görülünce vatandaşlarda bir endişe oluştuğunu kaydetti.
Şu anda korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim
Deniz çekilmelerini en çok etkileyen hususun gezegensel çekim kuvvetleri olduğundan bahseden Özçelik, "Bunların en başında da ayın ve güneşin hareketleri meydana geliyor. Bazı dönemlerde daha belirgin hale gelebiliyor. Bazı kıyılarımızda rüzgar etkisiyle birleşince bu etkilerin daha belirgin olduğunu görüyoruz. Litarütüre baktığımız zaman şiddetli depremlerle deniz çekilmeleri arasında ciddi ilişkiye rastlayamıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyebilirim." dedi.
Özçelik, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti. Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dronla görüntülendi.