https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sgk-sahte-emeklilerin-pesine-dustu-17-milyon-emeklinin-bilgileri-yapay-zeka-ile-inceleniyor-1093491598.html

SGK 'sahte emeklilerin' peşine düştü: 17 milyon emeklinin bilgileri 'yapay zeka' ile inceleniyor

SGK 'sahte emeklilerin' peşine düştü: 17 milyon emeklinin bilgileri 'yapay zeka' ile inceleniyor

Sputnik Türkiye

SGK sahte sigortalılık ve emeklilik vakalarının önüne geçebilmek denetimlerini sürdürüyor. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T14:32+0300

2025-02-08T14:32+0300

2025-02-08T14:32+0300

ekonomi

sgk

emekli

emekli maaşı

sahte emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik maaşı

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Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte emeklilik olaylarının önüne geçebilmek için emeklilik dosyaları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Yaklaşık 17 milyon emeklinin dosyalarını yapay zeka teknolojisiyle inceleme altına alan kurum, sahte emeklilikleri iptal edecek, ödenen maaşları da faiziyle geri alacak. Bir süre önce emekli dosyaları üzerine inceleme başlatan SGK, bununla ilgili olarak bazı emeklilere de tebligat gönderdi. Tebligat gönderilen emeklileri üç gün içerisinde SGK müdürlüklerine çağıran kurum, gelmeyen emekliler için adli ve idari tedbirler uygulanacağını açıkladı. Emekli maaşınız iptal edilebilirŞüpheli işlemlerin tespit edilmesi için 'yapay zeka teknolojilerinden' faydalanıldığı belirtilirken, geriye dönük incelemeler sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının iptal edilebileceği bilgisi verildi. Maaş iptalinin yanı sıra ödenen emekli maaşları da faiziyle birlikte geri alınabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-ozgur-erdursun-uyardi-emekli-maasiniz-kesilebilir-1092533412.html

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