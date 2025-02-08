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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sgk-sahte-emeklilerin-pesine-dustu-17-milyon-emeklinin-bilgileri-yapay-zeka-ile-inceleniyor-1093491598.html
SGK 'sahte emeklilerin' peşine düştü: 17 milyon emeklinin bilgileri 'yapay zeka' ile inceleniyor
SGK 'sahte emeklilerin' peşine düştü: 17 milyon emeklinin bilgileri 'yapay zeka' ile inceleniyor
Sputnik Türkiye
SGK sahte sigortalılık ve emeklilik vakalarının önüne geçebilmek denetimlerini sürdürüyor. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T14:32+0300
2025-02-08T14:32+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte emeklilik olaylarının önüne geçebilmek için emeklilik dosyaları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Yaklaşık 17 milyon emeklinin dosyalarını yapay zeka teknolojisiyle inceleme altına alan kurum, sahte emeklilikleri iptal edecek, ödenen maaşları da faiziyle geri alacak. Bir süre önce emekli dosyaları üzerine inceleme başlatan SGK, bununla ilgili olarak bazı emeklilere de tebligat gönderdi. Tebligat gönderilen emeklileri üç gün içerisinde SGK müdürlüklerine çağıran kurum, gelmeyen emekliler için adli ve idari tedbirler uygulanacağını açıkladı. Emekli maaşınız iptal edilebilirŞüpheli işlemlerin tespit edilmesi için 'yapay zeka teknolojilerinden' faydalanıldığı belirtilirken, geriye dönük incelemeler sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının iptal edilebileceği bilgisi verildi. Maaş iptalinin yanı sıra ödenen emekli maaşları da faiziyle birlikte geri alınabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-ozgur-erdursun-uyardi-emekli-maasiniz-kesilebilir-1092533412.html
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sgk, emekli, emekli maaşı, sahte emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı

SGK 'sahte emeklilerin' peşine düştü: 17 milyon emeklinin bilgileri 'yapay zeka' ile inceleniyor

14:32 08.02.2025
© AAEmekli ödeme
Emekli ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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SGK sahte sigortalılık ve emeklilik vakalarının önüne geçebilmek denetimlerini sürdürüyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte emeklilik olaylarının önüne geçebilmek için emeklilik dosyaları üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Yaklaşık 17 milyon emeklinin dosyalarını yapay zeka teknolojisiyle inceleme altına alan kurum, sahte emeklilikleri iptal edecek, ödenen maaşları da faiziyle geri alacak.
Bir süre önce emekli dosyaları üzerine inceleme başlatan SGK, bununla ilgili olarak bazı emeklilere de tebligat gönderdi. Tebligat gönderilen emeklileri üç gün içerisinde SGK müdürlüklerine çağıran kurum, gelmeyen emekliler için adli ve idari tedbirler uygulanacağını açıkladı.

Emekli maaşınız iptal edilebilir

Şüpheli işlemlerin tespit edilmesi için 'yapay zeka teknolojilerinden' faydalanıldığı belirtilirken, geriye dönük incelemeler sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının iptal edilebileceği bilgisi verildi. Maaş iptalinin yanı sıra ödenen emekli maaşları da faiziyle birlikte geri alınabilir.
emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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