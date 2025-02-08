https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisarda-deniz-200-metre-cekildi-akillara-gelen-deprem-mi-sorusunu-uzmani-yanitladi-1093490355.html
Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi: Akıllara gelen deprem mi sorusunu uzmanı yanıtladı
Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi: Akıllara gelen deprem mi sorusunu uzmanı yanıtladı
Sputnik Türkiye
Seferihisar'da deniz suyunun kıyıdan 200 metre çekilmesi korku yarattı. Akıllara ise deprem sorusu geldi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T13:36+0300
2025-02-08T13:36+0300
2025-02-08T13:36+0300
türkiye
türkiye bilimler akademisi (tüba)
ege denizi
izmir
seferihisar
deprem
poyraz
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İzmir Seferihisar'da deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Bölgede bir çok balıkçı teknesi karaya otururken akıllara ise suyun çekilmesine Ege Denizi'nde meydana gelen depremler mi neden oldu sorusu geldi. Bu sorunun yanıtını ise Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar verdi. Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyrazdan dolayı çekildiğini, depremle ilgilisinin olmadığını açıkladı. Deprem değil poyraz Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi. Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:Korkulacak bir şey yokYaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi. Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html
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türkiye bilimler akademisi (tüba), ege denizi, izmir, seferihisar, deprem, poyraz
türkiye bilimler akademisi (tüba), ege denizi, izmir, seferihisar, deprem, poyraz
Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi: Akıllara gelen deprem mi sorusunu uzmanı yanıtladı
Seferihisar'da deniz suyunun kıyıdan 200 metre çekilmesi korku yarattı. Akıllara ise deprem sorusu geldi.
İzmir Seferihisar'da deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Bölgede bir çok balıkçı teknesi karaya otururken akıllara ise suyun çekilmesine Ege Denizi'nde meydana gelen depremler mi neden oldu sorusu geldi. Bu sorunun yanıtını ise Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar verdi. Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyrazdan dolayı çekildiğini, depremle ilgilisinin olmadığını açıkladı.
Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi. Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:
"Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."
Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.
Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi. Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.