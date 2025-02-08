https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/seferihisarda-deniz-200-metre-cekildi-akillara-gelen-deprem-mi-sorusunu-uzmani-yanitladi-1093490355.html

Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi: Akıllara gelen deprem mi sorusunu uzmanı yanıtladı

Seferihisar'da deniz 200 metre çekildi: Akıllara gelen deprem mi sorusunu uzmanı yanıtladı

Sputnik Türkiye

Seferihisar'da deniz suyunun kıyıdan 200 metre çekilmesi korku yarattı. Akıllara ise deprem sorusu geldi. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T13:36+0300

2025-02-08T13:36+0300

2025-02-08T13:36+0300

türkiye

türkiye bilimler akademisi (tüba)

ege denizi

izmir

seferihisar

deprem

poyraz

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İzmir Seferihisar'da deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Bölgede bir çok balıkçı teknesi karaya otururken akıllara ise suyun çekilmesine Ege Denizi'nde meydana gelen depremler mi neden oldu sorusu geldi. Bu sorunun yanıtını ise Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar verdi. Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyrazdan dolayı çekildiğini, depremle ilgilisinin olmadığını açıkladı. Deprem değil poyraz Prof. Dr. Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi. Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:Korkulacak bir şey yokYaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi. Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html

türkiye

ege denizi

izmir

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türkiye bilimler akademisi (tüba), ege denizi, izmir, seferihisar, deprem, poyraz