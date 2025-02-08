https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html
Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu
Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Son günlerde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratırken, Kandilli Rasathanesi'nin... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T08:36+0300
2025-02-08T08:36+0300
2025-02-08T08:36+0300
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Son günlerde Ege Denizi'nde büyüklüğü 2.5 ila 5.2 arasında değişen çok sayıda deprem yaşandı. Santorini Adası ve çevresi başta olmak üzere Ege’nin farklı noktalarında artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekerek büyük bir depremin tetiklenme ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.Kandilli’den kritik uyarı: Tsunami riski varKandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan raporda, Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi’nde 1 ila 3 metre yüksekliğinde tsunami oluşabileceği ifade edildi. Sismik hareketliliğin artması halinde, deniz tabanında meydana gelebilecek kaymaların bölge kıyılarında küçük çaplı tsunamilere neden olabileceği belirtildi.Ege Denizi'nde son depremler (8 Şubat 2025)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde durmak bilmeyen depremlere bir yenisi daha eklendi. Saat 04.52'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kente-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-1093482084.html
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Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Son günlerde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratırken, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı rapora göre son bir haftada bölgede tam 1513 deprem kaydedildi. AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde son dakika depremi duyurdu.
Son günlerde Ege Denizi'nde büyüklüğü 2.5 ila 5.2 arasında değişen çok sayıda deprem yaşandı. Santorini Adası ve çevresi başta olmak üzere Ege’nin farklı noktalarında artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekerek büyük bir depremin tetiklenme ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.
Kandilli’den kritik uyarı: Tsunami riski var
Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan raporda, Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi’nde 1 ila 3 metre yüksekliğinde tsunami oluşabileceği ifade edildi. Sismik hareketliliğin artması halinde, deniz tabanında meydana gelebilecek kaymaların bölge kıyılarında küçük çaplı tsunamilere neden olabileceği belirtildi.
Ege Denizi'nde son depremler (8 Şubat 2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde durmak bilmeyen depremlere bir yenisi daha eklendi. Saat 04.52'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.