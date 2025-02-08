https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ege-denizinde-sarsintilar-durmuyor-afad-45-buyuklugundeki-depremi-duyurdu-1093483310.html

Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu

Ege Denizi'nde sarsıntılar durmuyor: AFAD, 4.5 büyüklüğündeki depremi duyurdu

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Son günlerde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratırken, Kandilli Rasathanesi'nin... 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T08:36+0300

2025-02-08T08:36+0300

2025-02-08T08:36+0300

son depremler

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ege denizi

kandilli rasathanesi

afad

santorini adası

deprem

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Son günlerde Ege Denizi'nde büyüklüğü 2.5 ila 5.2 arasında değişen çok sayıda deprem yaşandı. Santorini Adası ve çevresi başta olmak üzere Ege’nin farklı noktalarında artçı sarsıntılar hissedilmeye devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekerek büyük bir depremin tetiklenme ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.Kandilli’den kritik uyarı: Tsunami riski varKandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan raporda, Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi’nde 1 ila 3 metre yüksekliğinde tsunami oluşabileceği ifade edildi. Sismik hareketliliğin artması halinde, deniz tabanında meydana gelebilecek kaymaların bölge kıyılarında küçük çaplı tsunamilere neden olabileceği belirtildi.Ege Denizi'nde son depremler (8 Şubat 2025)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremleri duyuruyor. Ege Denizi'nde durmak bilmeyen depremlere bir yenisi daha eklendi. Saat 04.52'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kente-kar-saganak-ve-firtina-uyarisi-1093482084.html

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