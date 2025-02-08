https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sariyerde-balikci-teknesinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1093493042.html
Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T15:24+0300
2025-02-08T15:24+0300
2025-02-08T15:24+0300
türkiye
sarıyer
tekne yangını
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Sarıyer Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kadikoyde-restorasyondaki-tarihi-binada-yangin-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093485075.html
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sarıyer
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sarıyer, tekne yangını
Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sarıyer Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.