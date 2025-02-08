https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sariyerde-balikci-teknesinde-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1093493042.html

Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın çıktı: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 08.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-08T15:24+0300

2025-02-08T15:24+0300

2025-02-08T15:24+0300

türkiye

sarıyer

tekne yangını

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Sarıyer Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ediyor.

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türkiye

sarıyer

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sarıyer, tekne yangını