https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-disisleri-makeyevkaya-yonelik-saldiri-kievin-isledigi-kanli-bir-teror-sucudur-1093498632.html
Rusya Dışişleri: Makeyevka’ya yönelik saldırı Kiev’in işlediği kanlı bir terör suçudur
Rusya Dışişleri: Makeyevka’ya yönelik saldırı Kiev’in işlediği kanlı bir terör suçudur
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kentine düzenlediği saldırıyı, Kiev’in... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T19:56+0300
2025-02-08T19:56+0300
2025-02-08T19:54+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
makeyevka
ukrayna
kiev
terör eylemi
batı
denis puşilin
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Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC’nin Makeyevka kentine yönelik saldırısını sert bir dille kınadığını ve bunun Batılı ülkelerin yetkililerinin de sorumluluğu bulunan bir terör suçu olarak değerlendirdiğini söyledi.Zaharova, Kiev’in insanlık dışı Nazi özünü, bu alçakca ve kanlı suçu işleyerek bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:Zaharova, Rusya'nın tüm sorumlu hükümetler ve ilgili uluslararası yapılara yaşananları kınama çağrısı yaptığını belirterek, “Ukraynalı Nazilerin vahşetine sessiz kalmak, onların kanlı eylemlerine ortak olmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.Daha önce DHC lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Makeyevka'nın merkezine yönelik bombardımanında bir kadının öldüğünü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığını, ayrıca birçok bina ve 15 otomobilin hasar gördüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/ukrayna-ordusu-dhcnin-makayevka-kentini-bombaladi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1093495942.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
makeyevka
ukrayna
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), makeyevka , ukrayna, kiev, terör eylemi, batı, denis puşilin
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), makeyevka , ukrayna, kiev, terör eylemi, batı, denis puşilin
Rusya Dışişleri: Makeyevka’ya yönelik saldırı Kiev’in işlediği kanlı bir terör suçudur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Makeyevka kentine düzenlediği saldırıyı, Kiev’in alçakca işlediği yeni bir terör suçu olarak nitelendirdi.
Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC’nin Makeyevka kentine yönelik saldırısını sert bir dille kınadığını ve bunun Batılı ülkelerin yetkililerinin de sorumluluğu bulunan bir terör suçu olarak değerlendirdiğini söyledi.
Zaharova, Kiev’in insanlık dışı Nazi özünü, bu alçakca ve kanlı suçu işleyerek bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
Bu suç teşkil eden terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ukrayna yetkililerini sürekli kanlı suçlar işlemeye teşvik eden Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin bu eylemin organizasyonunda doğrudan katılımı bulunuyor. Bunun sorumluluğu, Ukraynalı neo-Nazilerle birlikte, inatla ve sorumsuzca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah pompalamaya devam eden Batılı yönetici çevrelere aittir.
Donbass, Herson, Zaporojye, Kırım ve diğer Rus bölgelerinde nüfusun yoğun olduğu alanların bombalanması, sivillerin acımasızca ve göz göre göre öldürülmesi, terörizm, kanunsuzluk, yolsuzluk ve sinizm batağına saplanmış Zelenskiy rejiminin can çekiştiğine tanıklık ediyor.
Zaharova, Rusya'nın tüm sorumlu hükümetler ve ilgili uluslararası yapılara yaşananları kınama çağrısı yaptığını belirterek, “Ukraynalı Nazilerin vahşetine sessiz kalmak, onların kanlı eylemlerine ortak olmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.
Daha önce DHC lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Makeyevka'nın merkezine yönelik bombardımanında bir kadının öldüğünü, biri çocuk 10 kişinin de yaralandığını, ayrıca birçok bina ve 15 otomobilin hasar gördüğünü duyurmuştu.