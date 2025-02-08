Bu suç teşkil eden terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ukrayna yetkililerini sürekli kanlı suçlar işlemeye teşvik eden Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin bu eylemin organizasyonunda doğrudan katılımı bulunuyor. Bunun sorumluluğu, Ukraynalı neo-Nazilerle birlikte, inatla ve sorumsuzca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah pompalamaya devam eden Batılı yönetici çevrelere aittir.

Donbass, Herson, Zaporojye, Kırım ve diğer Rus bölgelerinde nüfusun yoğun olduğu alanların bombalanması, sivillerin acımasızca ve göz göre göre öldürülmesi, terörizm, kanunsuzluk, yolsuzluk ve sinizm batağına saplanmış Zelenskiy rejiminin can çekiştiğine tanıklık ediyor.