https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-bolgelerinde-gece-36-ukrayna-ihasi-engellendi-1093484332.html
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın dört bölgesinde gece saatlerinde, Ukrayna ordusuna ait 36 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiği... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T09:22+0300
2025-02-08T09:22+0300
2025-02-08T09:35+0300
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hava savunma sistemi
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri, 36 Ukrayna İHA’sını bastırdı ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 18’i Rostov Bölgesi’nde vurulurken Volgograd Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 5 ve Krasnodar Bölgesi’nde 2 İHA engellendi.Rostov Valisi Yuriy Slyusar, bölgenin Çertkovskiy ilçesinde İHA saldırısı sonucu bir işletmeye ait bazı yapıların hasar aldığını duyurdu. Rostov-na-Donu şehrinde 14 çok katlı apartmanın camları kırıldı.Krasnodar Bölgesi’nde yere düşen İHA parçalarının bazı evlerin çatılarını ve camlarını kırdığı bildirilirken Volgograd Bölgesi’nde bir rafinerinin hedef alındığı aktarıldı.Olayda ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/moskova-ankaranin-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-arabuluculuk-cabalarini-gozonunde-bulunduruyor-1093472230.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız hava aracı (iha), iha, rostov bölgesi, volgograd, rostov-na-donu, belgorod, krasnodar
Rusya bölgelerinde gece 36 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:22 08.02.2025 (güncellendi: 09:35 08.02.2025)
Rusya’nın dört bölgesinde gece saatlerinde, Ukrayna ordusuna ait 36 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri, 36 Ukrayna İHA’sını bastırdı ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 18’i Rostov Bölgesi’nde vurulurken Volgograd Bölgesi’nde 11, Belgorod Bölgesi’nde 5 ve Krasnodar Bölgesi’nde 2 İHA engellendi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, bölgenin Çertkovskiy ilçesinde İHA saldırısı sonucu bir işletmeye ait bazı yapıların hasar aldığını duyurdu. Rostov-na-Donu şehrinde 14 çok katlı apartmanın camları kırıldı.
Krasnodar Bölgesi’nde yere düşen İHA parçalarının bazı evlerin çatılarını ve camlarını kırdığı bildirilirken Volgograd Bölgesi’nde bir rafinerinin hedef alındığı aktarıldı.
Olayda ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.