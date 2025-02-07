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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/moskova-ankaranin-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-arabuluculuk-cabalarini-gozonunde-bulunduruyor-1093472230.html
'Moskova, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını göz önünde bulunduruyor'
'Moskova, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını göz önünde bulunduruyor'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov yaptığı açıklamada, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna hususunda arabuluculuk çabalarını göz önünde bulundurduğunu belirterek... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T17:05+0300
2025-02-07T17:10+0300
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma çabalarını Moskova'nın kabul ederek göz önünde bulundurduğunu ancak her türlü müzakerenin 'sahadaki' gerçekleri dikkate alması gerektiğini söyledi.Buravov açıklamasında, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek üzere müzakere sürecine girme olasılıklarıyla ilgili bir dizi açıklama yaptıklarını da hatırlattı.Söz konusu bu açıklamalara ilişkin konuşan Buravov şu cümleleri kaydetti:Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapma çabalarını Moskova'nın göz önünde bulundurduğunu belirten Buravov, "Bildiğiniz gibi bir dizi ülke müzakere sürecini kolaylaştırmak ve düzenlemek için arabuluculuk sağlamaya gayret ediyor. Bunların arasında Ankara'nın ilgili çabalarını da göz önünde bulunduruyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının sunucusu Pavel Zarubin'e uzlaşmacı bir çözüm bulunması arzusu olması halinde Moskova'nın Ukrayna konusunda herkesle müzakere edilebileceğini söylemişti. Nihai olarak ilgili çözüm belgelerinin imzalanması noktasında Zelenskiy'in 'gayrimeşru' olması hasebiyle hiçbir imza hakkı bulunmadığının altını çizen Putin, Kiev'in Zelenskiy tarafından daha önce imzalanan müzakerelerin yasaklanmasına ilişkin kararnameyi iptal etmenin bir yolunu bulması gerektiğini hatırlatmış ve bunu Verhovna Rada Başkanı'nın yapabileceğini ifade etmişti. Putin yine de Zelenskiy'in kendisinin müzakerelere katılmayı istemesi halinde bu amaçla özel kişiler tahsis etmeye hazır olduğunu dile getirmişti.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermişti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek 2024 Ukrayna Devlet Başkanı seçimi iptal edilmiş ve buna mukabil Zelenskiy yeni yapılacak seçimlere 'zamansız' ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-suriye-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1093435656.html
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andrey burarov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, ankara, türkiye, moskova, kiev, verhovna rada, ukrayna, rusya, kremlin, vladimir zelenskiy, vladimir putin, arabuluculuk
andrey burarov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, ankara, türkiye, moskova, kiev, verhovna rada, ukrayna, rusya, kremlin, vladimir zelenskiy, vladimir putin, arabuluculuk

'Moskova, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını göz önünde bulunduruyor'

17:05 07.02.2025 (güncellendi: 17:10 07.02.2025)
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov yaptığı açıklamada, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna hususunda arabuluculuk çabalarını göz önünde bulundurduğunu belirterek her türlü müzakerenin 'sahadaki' gerçekleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapma çabalarını Moskova'nın kabul ederek göz önünde bulundurduğunu ancak her türlü müzakerenin 'sahadaki' gerçekleri dikkate alması gerektiğini söyledi.
Buravov açıklamasında, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek üzere müzakere sürecine girme olasılıklarıyla ilgili bir dizi açıklama yaptıklarını da hatırlattı.
Söz konusu bu açıklamalara ilişkin konuşan Buravov şu cümleleri kaydetti:
Bu çerçevede, 2022 baharında İstanbul'da varılan ancak Batılı ülkelerin sabotajları nedeniyle hayata geçirilemeyen anlaşmalar da değerlendirildi. Rus tarafının müzakerelerden hiçbir zaman kaçınmadığı ve çatışmanın nedenlerini ele alan kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla meşru çıkarları ve sahadaki mevcut gerçekler göz önünde bulundurularak müzakereleri yürütmeye hazır olduğu bir kez daha teyit edildi.
Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapma çabalarını Moskova'nın göz önünde bulundurduğunu belirten Buravov, "Bildiğiniz gibi bir dizi ülke müzakere sürecini kolaylaştırmak ve düzenlemek için arabuluculuk sağlamaya gayret ediyor. Bunların arasında Ankara'nın ilgili çabalarını da göz önünde bulunduruyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının sunucusu Pavel Zarubin'e uzlaşmacı bir çözüm bulunması arzusu olması halinde Moskova'nın Ukrayna konusunda herkesle müzakere edilebileceğini söylemişti.
Nihai olarak ilgili çözüm belgelerinin imzalanması noktasında Zelenskiy'in 'gayrimeşru' olması hasebiyle hiçbir imza hakkı bulunmadığının altını çizen Putin, Kiev'in Zelenskiy tarafından daha önce imzalanan müzakerelerin yasaklanmasına ilişkin kararnameyi iptal etmenin bir yolunu bulması gerektiğini hatırlatmış ve bunu Verhovna Rada Başkanı'nın yapabileceğini ifade etmişti. Putin yine de Zelenskiy'in kendisinin müzakerelere katılmayı istemesi halinde bu amaçla özel kişiler tahsis etmeye hazır olduğunu dile getirmişti.
Vladimir Zelenskiy'in görev süresi geçen yıl 20 Mayıs'ta sona ermişti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek 2024 Ukrayna Devlet Başkanı seçimi iptal edilmiş ve buna mukabil Zelenskiy yeni yapılacak seçimlere 'zamansız' ifadesini kullanmıştı.
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