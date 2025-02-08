Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
USAID tarafından para alan isimler kimler?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 67 arttı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Egemen Gürcün: ‘Anne Bakiye’ye verilen cezalar, iddianame ve mütalaaya uygun bir şekilde verildi’
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Kafelerde ‘masa ücreti’ uygulaması: ‘Özellikle öğrencileri zorlayacak’
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:26
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Soğuk hava dalgası 10 gün daha etkili
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-birlesmis-milletler-avrupa-ekonomi-komisyonuna-katki-payi-odemeyecek-1093499061.html
Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek
Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya, 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'na katkı payı ödemeyeceğini açıkladı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T20:15+0300
2025-02-08T20:15+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
bm
rusya maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Başbakan Mihail Mişustin, bu yıl için ödenmeyecek katkı payına ilişkin talimatı verdi. İlgili belge, yasal düzenlemelerin resmi yayın organı olan internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı ile mutabık kalarak 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payının ödenmemesi yönündeki teklifinin kabul edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'na, bu kararla ilgili olarak Avrupa Ekonomi Komisyonu'nu bilgilendirmesi talimatı verildi.Rusya, 2022 ve 2023 yılları için de katkı payını ödememişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası örgütlerin Rusya’ya karşı önyargılı bir tutum sergilediğini vurgulamış ve bu kuruluşların görevlerini yerine getiremediği için Moskova işbirliğinden çekilmek zorunda kaldığını dile getirmişti. BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki özel operasyonun başlaması nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ne katılımını askıya alma kararı almıştı. Söz konusu bu karar, Rusya'yı oy kullanma ve söz hakkından mahrum bırakmıştı. Bunun üzerine Moskova, Konsey'den çekildiğini açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç etme çabasını absürt bir tiyatro olarak nitelendirmiş; ABD'nin insancıl hukukun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğini ve üyelik kriterlerini karşılamadığını belirtmişti. Rusya'nın üyeliği Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından askıya alınmış haziran ayında ülke, örgütten çekilmişti. Rus Dışişleri, AB ülkelerinin UNWTO'yu fiilen tekelleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Moskova'nın bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulamış; bu durumu yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım olarak değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-disisleri-makeyevkaya-yonelik-saldiri-kievin-isledigi-kanli-bir-teror-sucudur-1093498632.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya maliye bakanlığı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya maliye bakanlığı

Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek

20:15 08.02.2025
© SputnikRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya, 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'na katkı payı ödemeyeceğini açıkladı.
Başbakan Mihail Mişustin, bu yıl için ödenmeyecek katkı payına ilişkin talimatı verdi. İlgili belge, yasal düzenlemelerin resmi yayın organı olan internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı ile mutabık kalarak 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payının ödenmemesi yönündeki teklifinin kabul edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'na, bu kararla ilgili olarak Avrupa Ekonomi Komisyonu'nu bilgilendirmesi talimatı verildi.
Rusya, 2022 ve 2023 yılları için de katkı payını ödememişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası örgütlerin Rusya’ya karşı önyargılı bir tutum sergilediğini vurgulamış ve bu kuruluşların görevlerini yerine getiremediği için Moskova işbirliğinden çekilmek zorunda kaldığını dile getirmişti. BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki özel operasyonun başlaması nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ne katılımını askıya alma kararı almıştı. Söz konusu bu karar, Rusya'yı oy kullanma ve söz hakkından mahrum bırakmıştı. Bunun üzerine Moskova, Konsey'den çekildiğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç etme çabasını absürt bir tiyatro olarak nitelendirmiş; ABD'nin insancıl hukukun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğini ve üyelik kriterlerini karşılamadığını belirtmişti.
Rusya'nın üyeliği Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından askıya alınmış haziran ayında ülke, örgütten çekilmişti. Rus Dışişleri, AB ülkelerinin UNWTO'yu fiilen tekelleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Moskova'nın bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulamış; bu durumu yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım olarak değerlendirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Makeyevka’ya yönelik saldırı Kiev’in işlediği kanlı bir terör suçudur
19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала