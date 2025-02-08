https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-birlesmis-milletler-avrupa-ekonomi-komisyonuna-katki-payi-odemeyecek-1093499061.html
Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek
Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya, 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'na katkı payı ödemeyeceğini açıkladı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T20:15+0300
2025-02-08T20:15+0300
2025-02-08T20:15+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
bm
rusya maliye bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Başbakan Mihail Mişustin, bu yıl için ödenmeyecek katkı payına ilişkin talimatı verdi. İlgili belge, yasal düzenlemelerin resmi yayın organı olan internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı ile mutabık kalarak 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payının ödenmemesi yönündeki teklifinin kabul edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'na, bu kararla ilgili olarak Avrupa Ekonomi Komisyonu'nu bilgilendirmesi talimatı verildi.Rusya, 2022 ve 2023 yılları için de katkı payını ödememişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası örgütlerin Rusya’ya karşı önyargılı bir tutum sergilediğini vurgulamış ve bu kuruluşların görevlerini yerine getiremediği için Moskova işbirliğinden çekilmek zorunda kaldığını dile getirmişti. BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki özel operasyonun başlaması nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ne katılımını askıya alma kararı almıştı. Söz konusu bu karar, Rusya'yı oy kullanma ve söz hakkından mahrum bırakmıştı. Bunun üzerine Moskova, Konsey'den çekildiğini açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç etme çabasını absürt bir tiyatro olarak nitelendirmiş; ABD'nin insancıl hukukun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğini ve üyelik kriterlerini karşılamadığını belirtmişti. Rusya'nın üyeliği Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından askıya alınmış haziran ayında ülke, örgütten çekilmişti. Rus Dışişleri, AB ülkelerinin UNWTO'yu fiilen tekelleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Moskova'nın bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulamış; bu durumu yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım olarak değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/rusya-disisleri-makeyevkaya-yonelik-saldiri-kievin-isledigi-kanli-bir-teror-sucudur-1093498632.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya maliye bakanlığı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, rusya maliye bakanlığı
Rusya, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payı ödemeyecek
Rusya, 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'na katkı payı ödemeyeceğini açıkladı.
Başbakan Mihail Mişustin, bu yıl için ödenmeyecek katkı payına ilişkin talimatı verdi. İlgili belge, yasal düzenlemelerin resmi yayın organı olan internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Maliye Bakanlığı ile mutabık kalarak 2024 yılı için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'na katkı payının ödenmemesi yönündeki teklifinin kabul edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'na, bu kararla ilgili olarak Avrupa Ekonomi Komisyonu'nu bilgilendirmesi talimatı verildi.
Rusya, 2022 ve 2023 yılları için de katkı payını ödememişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası örgütlerin Rusya’ya karşı önyargılı bir tutum sergilediğini vurgulamış ve bu kuruluşların görevlerini yerine getiremediği için Moskova işbirliğinden çekilmek zorunda kaldığını dile getirmişti. BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki özel operasyonun başlaması nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ne katılımını askıya alma kararı almıştı. Söz konusu bu karar, Rusya'yı oy kullanma ve söz hakkından mahrum bırakmıştı. Bunun üzerine Moskova, Konsey'den çekildiğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden ihraç etme çabasını absürt bir tiyatro olarak nitelendirmiş; ABD'nin insancıl hukukun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğini ve üyelik kriterlerini karşılamadığını belirtmişti.
Rusya'nın üyeliği Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından askıya alınmış haziran ayında ülke, örgütten çekilmişti. Rus Dışişleri, AB ülkelerinin UNWTO'yu fiilen tekelleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ve Moskova'nın bunun siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü vurgulamış; bu durumu yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım olarak değerlendirmişti.